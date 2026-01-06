北投國小前汽車闖紅燈！行穿線上與學童「擦身而過」　警方出手了

民眾昨午12時許在台北市北投國小前目擊一輛黑色轎車違規闖紅燈，差點碰撞過馬路的學童，相關行車紀錄器畫面上傳網路後引發關注，警方今表示，接獲民眾檢舉後已依違規事實舉發，呼籲民眾依規定用路。

相關影像顯示，該輛黑色汽車行經北投國小門口前，不顧號誌轉為紅色，持續直行，前方卻已有學童沿行人穿越線奔跑過路，黑車只好急左切閃避，加速離開，人車「擦身而過」畫面令人心驚膽顫。

警方表示，有民眾反映中央北路一段北投國小前有汽車闖紅燈，轄區北投分局接獲民眾檢舉交通違規，已依違規事實完成舉發。

警方呼籲，駕駛行經設有行穿線的道路應減速慢行、注意號誌變換並禮讓行人。汽車在道路上闖紅燈，違反道路交通管理處罰條例第53條規定，可處1800以上5400元以下罰鍰。