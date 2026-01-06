快訊

影／貨櫃輪20個貨櫃落海海巡到場看到3只貨櫃漂流 航港區已發礙航公告

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

香港籍貨櫃輪「中聯黃埔」今天航經新北市石門區北方距岸約9.5浬海域時，船上20個空貨櫃掉落海中。交通部航港局發布「礙航公告」，提醒船隻注意。基隆海巡隊巡防艇前往現場，已發現3個貨櫃在海面漂流。

航港局今天上午8時15分接獲基隆港務分公司通報，香港籍中聯黃埔輪航經北緯25度30分39.9秒、東經121度32分19.3秒水域時，船上有20個空貨櫃掉落海中，提醒航行船隻避開這處水域，並注意航行安全。

航港局初步訪查，中聯黃埔貨輪今天駛離基隆港，航行到距港約17浬，在石門海岸北方近10浬處，發生貨櫃落海事件，研判是因未繫固好貨櫃，加上海象不佳釀禍，北部航務中心已組成專案小組因應。

基隆海巡隊獲報後，調派線上100噸巡防艇前往該處海域了解狀況，並未在通報水域發現貨櫃，擴大搜索後，在富貴角北方約2.5浬處，看到3只貨櫃，並將持續搜尋。

香港籍貨櫃輪「中聯黃埔」今天航經新北市石門海域時，船上20個空貨櫃落海。基隆海巡隊巡防艇前往現場，已發現3個貨櫃在海面漂流。記者邱瑞杰／翻攝
香港籍貨櫃輪「中聯黃埔」今天航經新北市石門海域時，船上20個空貨櫃落海。基隆海巡隊巡防艇前往現場，已發現3個貨櫃在海面漂流。記者邱瑞杰／翻攝
香港籍貨櫃輪「中聯黃埔」今天航經新北市石門海域時，船上20個空貨櫃落海。基隆海巡隊巡防艇前往現場，已發現3個貨櫃在海面漂流。記者邱瑞杰／翻攝
香港籍貨櫃輪「中聯黃埔」今天航經新北市石門海域時，船上20個空貨櫃落海。基隆海巡隊巡防艇前往現場，已發現3個貨櫃在海面漂流。記者邱瑞杰／翻攝

貨櫃 基隆港 航港局

