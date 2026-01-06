冬日吃鍋注意安全 嘉市消防局提醒卡式爐選購及使用4大要點

日前新北市泰山區於平安夜前一日晚間發生卡式爐氣爆意外，造成一名青年肢體多處燙傷，顯示卡式爐若在選購或使用上疏忽，恐導致嚴重意外；嘉義市消防局提醒4大要點包括選購認明標章、磁吸式上罐、保持通風及避免反射熱能等，確保居家用火安全。

消防局表示，選購卡式爐應認明CNS標章，並建議優先選擇磁吸式上罐設計，以自動對準機制降低誤操作風險。使用時務必保持通風，且不可將兩台卡式爐並排使用，避免瓦斯罐受熱過高引發氣爆；若需並排，建議至少間隔15公分。

此外，民眾常忽略鍋具尺寸，消防局說，若使用過大鍋具，其反射熱能會使瓦斯罐過熱。更換瓦斯罐時，應先確認旋鈕在「OFF」位置，安裝後若聞到異味應立即停止使用。