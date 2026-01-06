聽新聞
0:00 / 0:00
冬日吃鍋注意安全 嘉市消防局提醒卡式爐選購及使用4大要點
日前新北市泰山區於平安夜前一日晚間發生卡式爐氣爆意外，造成一名青年肢體多處燙傷，顯示卡式爐若在選購或使用上疏忽，恐導致嚴重意外；嘉義市消防局提醒4大要點包括選購認明標章、磁吸式上罐、保持通風及避免反射熱能等，確保居家用火安全。
消防局表示，選購卡式爐應認明CNS標章，並建議優先選擇磁吸式上罐設計，以自動對準機制降低誤操作風險。使用時務必保持通風，且不可將兩台卡式爐並排使用，避免瓦斯罐受熱過高引發氣爆；若需並排，建議至少間隔15公分。
此外，民眾常忽略鍋具尺寸，消防局說，若使用過大鍋具，其反射熱能會使瓦斯罐過熱。更換瓦斯罐時，應先確認旋鈕在「OFF」位置，安裝後若聞到異味應立即停止使用。
消防局補充，瓦斯罐不可存放在車內或高溫火源處。使用完畢後應取出瓦斯罐並清潔爐架，避免油漬堆積。消防局強調，唯有遵守選購與使用原則，才能確保冬季用火安全，安心享受美食。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言