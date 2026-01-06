快訊

作家朱天文談侯孝賢失智後近況 揭2016年「出現病徵」一幕

iRobot破產被中國代工廠收購 專家指9年前就下錯一步棋

陳漢典Lulu婚紗照曝光！綜藝感沒了「根本韓劇畫報」

聽新聞
0:00 / 0:00

冬日吃鍋注意安全 嘉市消防局提醒卡式爐選購及使用4大要點

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

日前新北市泰山區於平安夜前一日晚間發生卡式爐氣爆意外，造成一名青年肢體多處燙傷，顯示卡式爐若在選購或使用上疏忽，恐導致嚴重意外；嘉義市消防局提醒4大要點包括選購認明標章、磁吸式上罐、保持通風及避免反射熱能等，確保居家用火安全。

消防局表示，選購卡式爐應認明CNS標章，並建議優先選擇磁吸式上罐設計，以自動對準機制降低誤操作風險。使用時務必保持通風，且不可將兩台卡式爐並排使用，避免瓦斯罐受熱過高引發氣爆；若需並排，建議至少間隔15公分。

此外，民眾常忽略鍋具尺寸，消防局說，若使用過大鍋具，其反射熱能會使瓦斯罐過熱。更換瓦斯罐時，應先確認旋鈕在「OFF」位置，安裝後若聞到異味應立即停止使用。

消防局補充，瓦斯罐不可存放在車內或高溫火源處。使用完畢後應取出瓦斯罐並清潔爐架，避免油漬堆積。消防局強調，唯有遵守選購與使用原則，才能確保冬季用火安全，安心享受美食。

卡式爐磁吸設計更安全，嘉市消防局示警鍋具過大恐導致瓦斯罐氣爆。圖／嘉義市政府消防局提供
卡式爐磁吸設計更安全，嘉市消防局示警鍋具過大恐導致瓦斯罐氣爆。圖／嘉義市政府消防局提供
新北泰山氣爆釀1人燙傷，嘉市消防局籲卡式爐勿並排使用避熱源。圖圖／嘉義市政府消防局提供
新北泰山氣爆釀1人燙傷，嘉市消防局籲卡式爐勿並排使用避熱源。圖圖／嘉義市政府消防局提供

氣爆 高溫

延伸閱讀

冷！大陸冷氣團南下 高雄1天11人OHCA送醫

影／南市消防建置浮力裝置...無人機落水可即時啟動 有助打撈回收

高雄家樂福凌晨火警 民眾聽見爆炸聲 消防稱無爆炸跡象

神隊友助攻！桃市消防局新坡分隊IKEA觀音廠演習 堆高機成救人神器

相關新聞

影／貨櫃輪20個貨櫃落海海巡到場看到3只貨櫃漂流 航港區已發礙航公告

香港籍貨櫃輪「中聯黃埔」今天航經新北市石門區北方距岸約9.5浬海域時，船上20個空貨櫃掉落海中。交通部航港局發布「礙航公...

中和工廠大火男子失聯困火場 消防搜救3小時尋獲焦屍

新北市中和區民享街1間鐵皮工廠今天上午發生火警，新北市消防局派遣大批人車前往灌救1個小時後將火勢撲滅，但平時住在工廠內的...

貨櫃車、小貨車國道併行 貨櫃車變換車道釀禍 小貨車被撞後翻滾2圈

廖姓男子今天駕駛貨櫃車，在國3基隆隧道從中線變換車道時，撞上右線卓男駕駛的小貨車。卓男的小貨車失控駛入內線後，在車道翻滾...

冬日吃鍋注意安全 嘉市消防局提醒卡式爐選購及使用4大要點

日前新北市泰山區於平安夜前一日晚間發生卡式爐氣爆意外，造成一名青年肢體多處燙傷，顯示卡式爐若在選購或使用上疏忽，恐導致嚴...

鄰居深夜聚會喝酒唱歌...台南男竟帶電鋸上門理論 法院裁罰5千元

吳姓男子去年12月5日深夜11時許，因不滿台南市安南區街住家旁的鄰居聚會喝酒唱歌音量過大，竟直接帶著電鋸前往理論；鄰居嚇...

影／ 3人專偷台南多間寺廟香油錢橫行半年被逮收押禁見

台南47歲陳姓犯嫌與同年陳男、33歲柯姓男子組竊盜集團，自去年7月起先後在麻豆、新營及白河分等地偷竊至少13間寺廟香油錢...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。