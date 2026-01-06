鄰居深夜聚會喝酒唱歌...台南男竟帶電鋸上門理論 法院裁罰5千元

吳姓男子去年12月5日深夜11時許，因不滿台南市安南區街住家旁的鄰居聚會喝酒唱歌音量過大，竟直接帶著電鋸前往理論；鄰居嚇壞報警，警方獲報到場，吳辯稱帶電鋸只是為防身之用，沒有攻擊他人意圖，仍被依違反社會秩序維護法移送法院，台南簡易庭裁罰5千元。

裁定指出，社維法第63條第1項第1款，無正當理由攜帶具有殺傷力之器械、化學製劑或其他危險物品者，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰；吳隨身攜帶電鋸，恐有誤用上開工具而危及他人生命安全，並對社會安寧產生危害之虞，依調查筆錄、監視器影像，足堪認定。

簡易庭審酌，吳無正當理由攜帶具有殺傷力之器械，有危害安全之虞，依其違序之情節、手段、智識程度、生活狀況、行為所生之危險或損害及其他等一切情狀，裁處罰鍰5000元。