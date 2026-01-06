中和工廠大火男子失聯困火場 消防搜救3小時尋獲焦屍

新北市中和區民享街1間鐵皮工廠今天上午發生火警，新北市消防局派遣大批人車前往灌救1個小時後將火勢撲滅，但平時住在工廠內的56歲黃男失聯。消防人員展開搜救，上午近11時許在火場內發現被燒成焦屍的黃男，起火原因仍待火調人員調查。

據了解，死亡的56歲黃姓男子平時住在工廠內，今天上午7時許火警發生後，工廠人員多次聯繫黃男都聯繫不上，加上黃男的機車及貨車均停在廠房外，懷疑黃男可能受困火場。消防人員上午8時許將火勢撲滅後立即展開搜尋，但音整個鐵皮廠房被燒得塌陷，搜尋十分困難。