聽新聞
0:00 / 0:00
中和工廠大火男子失聯困火場 消防搜救3小時尋獲焦屍
新北市中和區民享街1間鐵皮工廠今天上午發生火警，新北市消防局派遣大批人車前往灌救1個小時後將火勢撲滅，但平時住在工廠內的56歲黃男失聯。消防人員展開搜救，上午近11時許在火場內發現被燒成焦屍的黃男，起火原因仍待火調人員調查。
據了解，死亡的56歲黃姓男子平時住在工廠內，今天上午7時許火警發生後，工廠人員多次聯繫黃男都聯繫不上，加上黃男的機車及貨車均停在廠房外，懷疑黃男可能受困火場。消防人員上午8時許將火勢撲滅後立即展開搜尋，但音整個鐵皮廠房被燒得塌陷，搜尋十分困難。
消防局出動重機具一邊開挖一邊搜尋，上午10時49分發現被許多倒塌物品壓住的黃男，但黃男已被燒成焦屍明顯死亡。火調人員目前已進行採證調查火警發生原因，黃男確切死因仍待相驗釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言