快訊

作家朱天文談侯孝賢失智後近況 揭2016年「出現病徵」一幕

iRobot破產被中國代工廠收購 專家指9年前就下錯一步棋

陳漢典Lulu婚紗照曝光！綜藝感沒了「根本韓劇畫報」

聽新聞
0:00 / 0:00

中和工廠大火男子失聯困火場 消防搜救3小時尋獲焦屍

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市中和區民享街1間鐵皮工廠今天上午發生火警，新北市消防局派遣大批人車前往灌救1個小時後將火勢撲滅，但平時住在工廠內的56歲黃男失聯。消防人員展開搜救，上午近11時許在火場內發現被燒成焦屍的黃男，起火原因仍待火調人員調查。

據了解，死亡的56歲黃姓男子平時住在工廠內，今天上午7時許火警發生後，工廠人員多次聯繫黃男都聯繫不上，加上黃男的機車及貨車均停在廠房外，懷疑黃男可能受困火場。消防人員上午8時許將火勢撲滅後立即展開搜尋，但音整個鐵皮廠房被燒得塌陷，搜尋十分困難。

消防局出動重機具一邊開挖一邊搜尋，上午10時49分發現被許多倒塌物品壓住的黃男，但黃男已被燒成焦屍明顯死亡。火調人員目前已進行採證調查火警發生原因，黃男確切死因仍待相驗釐清。

消防人員拉起水線灌救。記者黃子騰／翻攝
消防人員拉起水線灌救。記者黃子騰／翻攝

死亡

延伸閱讀

中和鐵皮倉庫火警濃煙直竄天際 男子疑受困火場消防搜救中

影／聯結車行駛國道引擎突傳異音 駕駛剛停車查看車輛瞬間起火成廢鐵

新北中和鐵皮工廠竄大量火舌濃煙 400平方公尺廠房陷火海

高雄家樂福凌晨火警 民眾聽見爆炸聲 消防稱無爆炸跡象

相關新聞

影／貨櫃輪20個貨櫃落海海巡到場看到3只貨櫃漂流 航港區已發礙航公告

香港籍貨櫃輪「中聯黃埔」今天航經新北市石門區北方距岸約9.5浬海域時，船上20個空貨櫃掉落海中。交通部航港局發布「礙航公...

中和工廠大火男子失聯困火場 消防搜救3小時尋獲焦屍

新北市中和區民享街1間鐵皮工廠今天上午發生火警，新北市消防局派遣大批人車前往灌救1個小時後將火勢撲滅，但平時住在工廠內的...

貨櫃車、小貨車國道併行 貨櫃車變換車道釀禍 小貨車被撞後翻滾2圈

廖姓男子今天駕駛貨櫃車，在國3基隆隧道從中線變換車道時，撞上右線卓男駕駛的小貨車。卓男的小貨車失控駛入內線後，在車道翻滾...

冬日吃鍋注意安全 嘉市消防局提醒卡式爐選購及使用4大要點

日前新北市泰山區於平安夜前一日晚間發生卡式爐氣爆意外，造成一名青年肢體多處燙傷，顯示卡式爐若在選購或使用上疏忽，恐導致嚴...

鄰居深夜聚會喝酒唱歌...台南男竟帶電鋸上門理論 法院裁罰5千元

吳姓男子去年12月5日深夜11時許，因不滿台南市安南區街住家旁的鄰居聚會喝酒唱歌音量過大，竟直接帶著電鋸前往理論；鄰居嚇...

影／ 3人專偷台南多間寺廟香油錢橫行半年被逮收押禁見

台南47歲陳姓犯嫌與同年陳男、33歲柯姓男子組竊盜集團，自去年7月起先後在麻豆、新營及白河分等地偷竊至少13間寺廟香油錢...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。