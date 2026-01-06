影／ 3人專偷台南多間寺廟香油錢橫行半年被逮收押禁見
台南47歲陳姓犯嫌與同年陳男、33歲柯姓男子組竊盜集團，自去年7月起先後在麻豆、新營及白河分等地偷竊至少13間寺廟香油錢。白河警分局上午宣布拘提3人到案，檢方聲請法院裁定3嫌羈押禁見。
監視器畫面顯示，三人通常裝成路過香客，趁寺廟乏人看守時行竊，分工有人把風，有人專門下手，而且動作非常熟練，幾分鐘內就將賽錢箱內的香油錢紙鈔盜取一空。
白河分局偵查隊副隊長楊智傑表示，日前廟方發現香油錢又遭歹徒以「釣魚」方式竊取報案，白河、麻豆及新營分局共組專案小組，報請檢方偵辦，經過濾比對監視器鎖定涉案車輛，掌握3名竊嫌身分，前天分別提到案、起出作案工具，昨移送檢方偵辦、法院今裁定3嫌羈押禁見。
警方表示，宗教信仰具有安定人心力量，感謝專案小組積極一舉擒獲犯嫌。呼籲民眾存放財物處所可加裝監視器或適當保護措施，避免遭竊，將持續針對轄內治安要點加強巡守，保護民眾生命財產安全。。
