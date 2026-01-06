貨櫃車、小貨車國道併行 貨櫃車變換車道釀禍 小貨車被撞後翻滾2圈

廖姓男子今天駕駛貨櫃車，在國3基隆隧道從中線變換車道時，撞上右線卓男駕駛的小貨車。卓男的小貨車失控駛入內線後，在車道翻滾兩圈。消防人員前往救援時，卓男意識清楚送醫。國道警察到場測繪採證，調查事故原因。

56歲廖男今天上午近9時駕駛貨櫃車，從基隆大武崙基金公路開上國道3號南下，進入基隆隧道後行駛中線車道，58歲卓男則是駕駛小貨車，行駛隧道外線車道。

廖男貨櫃車後方的汽車行車記錄器拍下的畫面顯示，廖男的貨櫃車和卓男的小貨車，一路併行。在指標1.7公里快到隧道出口路段，道路標線從原本的雙白線，改成實虛線，中線車輛可以切入外車道。

廖男疑未注意到右側有小貨車，切入外線時，車頭撞上卓男駕駛小貨車的左側。兩車碰撞後，卓男的小貨車從貨櫃車前方衝向內線車道，撞上護欄後翻覆時，並在內線道滾了兩圈，廖男隨即停車。