貨櫃車、小貨車國道併行 貨櫃車變換車道釀禍 小貨車被撞後翻滾2圈
廖姓男子今天駕駛貨櫃車，在國3基隆隧道從中線變換車道時，撞上右線卓男駕駛的小貨車。卓男的小貨車失控駛入內線後，在車道翻滾兩圈。消防人員前往救援時，卓男意識清楚送醫。國道警察到場測繪採證，調查事故原因。
56歲廖男今天上午近9時駕駛貨櫃車，從基隆大武崙基金公路開上國道3號南下，進入基隆隧道後行駛中線車道，58歲卓男則是駕駛小貨車，行駛隧道外線車道。
廖男貨櫃車後方的汽車行車記錄器拍下的畫面顯示，廖男的貨櫃車和卓男的小貨車，一路併行。在指標1.7公里快到隧道出口路段，道路標線從原本的雙白線，改成實虛線，中線車輛可以切入外車道。
廖男疑未注意到右側有小貨車，切入外線時，車頭撞上卓男駕駛小貨車的左側。兩車碰撞後，卓男的小貨車從貨櫃車前方衝向內線車道，撞上護欄後翻覆時，並在內線道滾了兩圈，廖男隨即停車。
基隆市消防局接獲報案，派員前往救護，楊男因為有綁安全帶，小貨車雖在車道翻滾，但初步檢視僅四肢擦挫傷，將他往送基隆長庚醫院急救。國道警察也到場指揮交通及測繪採證，調查事故原因，並在約半小時後排除事故車輛，恢復正常行車。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言