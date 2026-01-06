聽新聞
0:00 / 0:00
影／移工海上作業斷腳趾 澎湖海巡緊急送醫
海巡署金馬澎分署第十三巡防區於昨天下午接獲報案，1艘漁船在海上作業時，1名外籍移工作業不慎致腳趾斷裂，經海、空搶救，昨晚將移工送抵衛福部澎湖醫院就醫。
第八海巡隊表示，昨天下午4時48分接獲報案，稱澎湖西嶼籍漁船在七美西南55海里處作業時，1名印尼籍漁工因作業不慎，腳趾斷裂，十三巡防區除通報空勤總隊派遣直升機吊掛後送，並派遣第八澎湖海巡隊PP-10091巡防艇前往搶救。
昨晚6時35分，空勤直升機抵達漁船上空吊掛傷者，但因為海象不佳無法順利吊掛，第十三巡防區指揮部立即派遣10091艇護送傷患，並同步通報金馬澎分署第七岸巡隊馬公安檢所及消防局配合救人。
直到昨晚7時27分，海巡10091艇抵達指定海域與漁船會合，順利傷者接駁上艇，隨即航返馬公港，並於晚間10時25分，由消防局救護車送往衛福部澎湖醫院就醫，移工才倖免於難。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言