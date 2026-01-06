快訊

龜山警方要求阮男下車，他不願配合，最後被以強制力拖下車。圖：讀者提供

桃園市龜山區本(1)月4日下午15時40分許發生警匪追逐，一名36歲越南籍逃逸移工阮姓男子駕駛白色自小客車於龜山區萬壽路一段551巷口闖紅燈，龜山警分局員警見狀，立即上前攔查，阮男卻當場加速逃，結果卡在紅燈車陣中無法動彈。警方要求他下車，他不願配合，最後被以強制力拖下車，警方並查獲其車上有液體安非他命及吸食器。不過，逮捕過程中發生小插曲，阮男被拖下車時，疑似沒有打停車檔，整台空車竟繼續向前滑行，所幸穿藍色外套的熱心民眾及時衝上去協助煞車，才沒有釀成事故。

整台空車繼續向前滑行，所幸熱心民眾及時協助煞車，才沒有釀成事故。圖：讀者提供

迴龍派出所說明，4日下午員警執行勤區查察途中，見阮男所駕駛白色自小客車於龜山區萬壽路一段551巷口闖紅燈上前攔查，然而阮嫌拒檢並駕車往龜山市區方向逃逸，員警尾隨在後，最後在萬壽路二段458號前卡在紅綠燈車陣中無法動彈。

龜山警方查獲阮男車上有液體安非他命。圖：讀者提供

員警要求阮男下車拒不配合，員警以強制力將其帶下車，並在警民合力下將其控制行動，而汽車慢慢向前滑行，所幸熱心騎士也同時協助將車輛煞停，後續支援警力趕到現場協助，該案無人受傷及車損。經查阮男為逃逸移工，且車上藏有毒品，訊後依公共危險、毒品危害防制條例等罪嫌送辦。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】龜山逃逸移工被拖下車 「空車持續滑行」他上演神救援

闖紅燈 移工 毒品

