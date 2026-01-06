快訊

全台急凍還沒完！今晚再探6度低溫 專家：明起1周3波乾冷空氣威脅

馬杜洛首度現身紐約聽證會：我是無辜的，我沒罪！

委內瑞拉正式變天！副總統宣誓就職 宣布全國實施緊急狀態逮親美人士

國1全聯結車突著火燒成廢鐵 駕駛「因1事」逃過一劫

桃園電子報／ 桃園電子報

592321 0
駕駛聽見引擎有異音，將車輛開往路肩停妥並下車查看，不料車輛隨即起火燃燒。圖：讀者提供

今(6)日凌晨1時2分許，46歲的林姓男子獨自駕駛全聯結車載運食品，行經國道1號北向43.7公里林口路段時，聽見引擎有異音，將車輛開往路肩停妥並下車查看，不料車輛隨即起火燃燒，警消獲報後立即趕到現場，所幸林男及時發現將車輛停下，並立即逃生，未受到傷害也未波及其他車輛，火勢於2時31分撲滅，現場於4時15分完全排除恢復通車，詳細的起火原因仍待消防進一步鑑識。

592320 0
所幸駕駛及時發現將車輛停下，並立即逃生，未受到傷害也未波及其他車輛。圖：讀者提供

國道警察表示，於今(6)日凌晨接獲通報，國1北向43.7公里林口路段，有1部全聯結車起火燃燒，立即通報線上巡邏車前往查看，並通知119派消防車，警消迅速抵達現場，現場占用外側路肩及外側車道車道處理。

國道警察呼籲，用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】國1全聯結車突著火燒成廢鐵 駕駛「因1事」逃過一劫

延伸閱讀：

  1. 桃園1900坪農地竟變物流倉儲？都發局：已廢止許可並開罰
  2. 「桃園之星」一週運勢7/28~8/3獅子逆風飛翔

車道 國道 桃園

延伸閱讀

影／聯結車行駛國道引擎突傳異音 駕駛剛停車查看車輛瞬間起火成廢鐵

國1中壢段車禍 聯結車急刹4鐵線圈滾落砸中小客車

國道聯結車急煞「4顆鐵線圈」噴飛 小客車遭猛砸駕駛逃過一劫

疑內輪差釀禍！高雄港聯結車右轉 輾斷機車騎士右腳掌

相關新聞

中和工廠大火男子失聯困火場 消防搜救3小時尋獲焦屍

新北市中和區民享街1間鐵皮工廠今天上午發生火警，新北市消防局派遣大批人車前往灌救1個小時後將火勢撲滅，但平時住在工廠內的...

貨櫃車、小貨車國道併行 貨櫃車變換車道釀禍 小貨車被撞後翻滾2圈

廖姓男子今天駕駛貨櫃車，在國3基隆隧道從中線變換車道時，撞上右線卓男駕駛的小貨車。卓男的小貨車失控駛入內線後，在車道翻滾...

影／移工海上作業斷腳趾 澎湖海巡緊急送醫

海巡署金馬澎分署第十三巡防區於昨天下午接獲報案，1艘漁船在海上作業時，1名外籍移工作業不慎致腳趾斷裂，經海、空搶救，昨晚...

影／眼紅別人的紅牌重機太靚？台中男故意靠近推倒釀車損 監視器全拍

台中市廖姓男子將心愛的紅牌重機車停在北區一處巷內，未料取車時發現，機車遭人推倒，車頭、排氣管都有刮痕，讓他心痛不已，氣得...

影／ 3人專偷台南多間寺廟香油錢橫行半年被逮收押禁見

台南47歲陳姓犯嫌與同年陳男、33歲柯姓男子組竊盜集團，自去年7月起先後在麻豆、新營及白河分等地偷竊至少13間寺廟香油錢...

中壢警破門攻堅黑幫經營賭場 員工、賭客共28人被逮

桃園市中壢警分局日前接獲情資，發現具有幫派背景的56歲江姓男子，疑似於中壢區中原路以卡拉OK店為掩護，暗中經營天九牌職業賭場，招攬賭客聚賭牟利，警方立即成立專案小組，經連日蒐證後，於昨(5)日晚間8時許持搜索票破門攻堅，一舉查獲28人，包含江男及41歲工作人員何姓男子、59歲卡拉OK負責人邱姓男子，以及賭客25人，並當場查扣賭資近7萬元、天九牌、限注卡、骰子、監視器主機等相關賭具。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。