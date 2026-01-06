駕駛聽見引擎有異音，將車輛開往路肩停妥並下車查看，不料車輛隨即起火燃燒。圖：讀者提供

今(6)日凌晨1時2分許，46歲的林姓男子獨自駕駛全聯結車載運食品，行經國道1號北向43.7公里林口路段時，聽見引擎有異音，將車輛開往路肩停妥並下車查看，不料車輛隨即起火燃燒，警消獲報後立即趕到現場，所幸林男及時發現將車輛停下，並立即逃生，未受到傷害也未波及其他車輛，火勢於2時31分撲滅，現場於4時15分完全排除恢復通車，詳細的起火原因仍待消防進一步鑑識。

所幸駕駛及時發現將車輛停下，並立即逃生，未受到傷害也未波及其他車輛。圖：讀者提供

國道警察表示，於今(6)日凌晨接獲通報，國1北向43.7公里林口路段，有1部全聯結車起火燃燒，立即通報線上巡邏車前往查看，並通知119派消防車，警消迅速抵達現場，現場占用外側路肩及外側車道車道處理。

國道警察呼籲，用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】國1全聯結車突著火燒成廢鐵 駕駛「因1事」逃過一劫