桃園市警察局交通警察大隊於今日前往德來幼兒園辦理交通安全宣導活動。圖：警方提供

為持續深化交通安全教育、落實「道安扎根」政策，桃園市警察局交通警察大隊於今(6)日前往德來幼兒園辦理交通安全宣導活動，透過寓教於樂的方式，將交通安全觀念向下扎根，讓幼童從小建立正確用路素養，提升未來整體交通安全文化。

警方透過寓教於樂的方式，將交通安全觀念向下扎根，讓幼童從小建立正確用路素養。圖：警方提供

交通警察大隊大隊長李維振指出，114年度秉持執法與宣導並重的策略，透過精準執法、科技應用及多元宣導，有效提升交通安全，各項事故死傷人數明顯下降，無照駕駛A1死亡事故人數下降62.5%，未成年無照駕駛件數減少25%，酒駕死傷人數下降16.8%。

115年適逢馬年，象徵奔馳與前行，警察局持續以「馬路安全、用路安心」為核心理念，推動各項交通安全宣導作為，特別重視學齡前幼童交通安全教育，期望透過早期教育，讓孩子在成長過程中，自然養成遵守交通規則、注意行人安全的正確觀念，從根本改善民眾用路行為與交通秩序。

此次宣導活動依幼兒學習特性精心規劃，內容包含交通標誌與號誌認識、童用警察制服換穿體驗、簡易交通指揮教學、模擬路口穿越道路練習等多元互動課程。活動中，員警以淺顯易懂的語言，搭配實體教具與情境模擬，引導幼童認識紅綠燈號誌意義、行人應行走斑馬線、過馬路時要停、看、聽等基本安全守則，讓孩子在遊戲中學習、在體驗中記憶。特別是在「安全過馬路」體驗單元中，幼童踴躍參與、反應熱烈，不僅加深對交通安全的理解，也提升風險意識與自我保護能力。許多孩子在活動中能主動說出正確過馬路步驟，展現宣導成效。

交警大隊指出，幼兒是交通安全教育的重要起點，透過校園宣導不僅能建立孩子正確觀念，也能將交通安全理念帶回家庭，發揮「小手牽大手」的擴散效果。未來將持續依照各分局轄區特性來落實「分齡分眾」宣導，結合各級學校、幼兒園及社區單位等各類活動場合，推動多元、創新且貼近生活的交通安全宣導活動，全面提升市民用路安全意識。桃園交大也呼籲家長與用路人，共同以身作則遵守交通規則，營造安全友善的用路環境，讓每一位孩子都能在安全的道路上，快樂成長及安心學習。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園交警進校宣導寓教於樂 學童穿制服指揮交通扎根道安觀念