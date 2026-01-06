快訊

全台急凍還沒完！今晚再探6度低溫 專家：明起1周3波乾冷空氣威脅

馬杜洛首度現身紐約聽證會：我是無辜的，我沒罪！

委內瑞拉正式變天！副總統宣誓就職 宣布全國實施緊急狀態逮親美人士

聽新聞
0:00 / 0:00

中壢警破門攻堅黑幫經營賭場 員工、賭客共28人被逮

桃園電子報／ 桃園電子報

s54f45sa4df5q
中壢分局一舉查獲28人。圖：讀者提供

桃園市中壢警分局日前接獲情資，發現具有幫派背景的56歲江姓男子，疑似於中壢區中原路以卡拉OK店為掩護，暗中經營天九牌職業賭場，招攬賭客聚賭牟利，警方立即成立專案小組，經連日蒐證後，於昨(5)日晚間8時許持搜索票破門攻堅，一舉查獲28人，包含江男及41歲工作人員何姓男子、59歲卡拉OK負責人邱姓男子，以及賭客25人，並當場查扣賭資近7萬元、天九牌、限注卡、骰子、監視器主機等相關賭具。

w65g6w5 2
中壢分局查扣天九牌、限注卡、骰子、監視器主機等相關賭具。圖：讀者提供

中壢分局表示，警方接獲該賭場相關情資後，由偵查隊、督察組及中壢、普仁、仁愛派出所共組專案小組，以優勢警力於昨晚前往搜索，查緝過程中，警方發現部分賭客見情勢不對四散躲藏，其中一名賭客竟躲進廚房最深處，企圖利用冰箱與瓦斯桶遮掩身形，試圖「就地隱形」躲避查緝，但仍被員警揪出。全案警詢後，江男、何男及邱男依刑法賭博罪移送臺灣桃園地方檢察署偵辦，其餘25名賭客則依違反社會秩序維護法裁處。

w65g6w5 1 scaled
中壢分局查扣賭資近7萬元。圖：讀者提供

中壢分局長林鼎泰強調，賭博行為不僅助長地下金流流竄，更容易衍生暴力、毒品及組織犯罪等治安問題，對社會秩序危害甚鉅。年關將近，職業賭場欲趁年節前大撈一筆，中壢分局將持續強化情資蒐集與主動查緝作為，針對轄內疑似賭博及治安顧慮場所加強清查，掃盪不法，守護市民安全、安心的生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢警破門攻堅黑幫經營賭場 員工、賭客共28人被逮

延伸閱讀：

  1. 台66橋下極限運動場11月全面開放 王珮毓籲市府加速改善工程
  2. 台灣社區精神復健發展協會 匯集專家倡議醫療藍海

中壢 賭場 賭博

延伸閱讀

假戀愛誘騙投資虛擬幣！黑幫3分會聯手洗錢 刑事局逮22人送辦

國1中壢段車禍 聯結車急刹4鐵線圈滾落砸中小客車

疑財務糾紛喬不攏！中壢男慘遭棍棒、辣椒水襲擊掛彩

民眾黨桃園議員提名 3選區7人登記…中壢3強、龜山有拚

相關新聞

中和工廠大火男子失聯困火場 消防搜救3小時尋獲焦屍

新北市中和區民享街1間鐵皮工廠今天上午發生火警，新北市消防局派遣大批人車前往灌救1個小時後將火勢撲滅，但平時住在工廠內的...

貨櫃車、小貨車國道併行 貨櫃車變換車道釀禍 小貨車被撞後翻滾2圈

廖姓男子今天駕駛貨櫃車，在國3基隆隧道從中線變換車道時，撞上右線卓男駕駛的小貨車。卓男的小貨車失控駛入內線後，在車道翻滾...

影／移工海上作業斷腳趾 澎湖海巡緊急送醫

海巡署金馬澎分署第十三巡防區於昨天下午接獲報案，1艘漁船在海上作業時，1名外籍移工作業不慎致腳趾斷裂，經海、空搶救，昨晚...

影／眼紅別人的紅牌重機太靚？台中男故意靠近推倒釀車損 監視器全拍

台中市廖姓男子將心愛的紅牌重機車停在北區一處巷內，未料取車時發現，機車遭人推倒，車頭、排氣管都有刮痕，讓他心痛不已，氣得...

影／ 3人專偷台南多間寺廟香油錢橫行半年被逮收押禁見

台南47歲陳姓犯嫌與同年陳男、33歲柯姓男子組竊盜集團，自去年7月起先後在麻豆、新營及白河分等地偷竊至少13間寺廟香油錢...

中壢警破門攻堅黑幫經營賭場 員工、賭客共28人被逮

桃園市中壢警分局日前接獲情資，發現具有幫派背景的56歲江姓男子，疑似於中壢區中原路以卡拉OK店為掩護，暗中經營天九牌職業賭場，招攬賭客聚賭牟利，警方立即成立專案小組，經連日蒐證後，於昨(5)日晚間8時許持搜索票破門攻堅，一舉查獲28人，包含江男及41歲工作人員何姓男子、59歲卡拉OK負責人邱姓男子，以及賭客25人，並當場查扣賭資近7萬元、天九牌、限注卡、骰子、監視器主機等相關賭具。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。