中壢分局一舉查獲28人。圖：讀者提供

桃園市中壢警分局日前接獲情資，發現具有幫派背景的56歲江姓男子，疑似於中壢區中原路以卡拉OK店為掩護，暗中經營天九牌職業賭場，招攬賭客聚賭牟利，警方立即成立專案小組，經連日蒐證後，於昨(5)日晚間8時許持搜索票破門攻堅，一舉查獲28人，包含江男及41歲工作人員何姓男子、59歲卡拉OK負責人邱姓男子，以及賭客25人，並當場查扣賭資近7萬元、天九牌、限注卡、骰子、監視器主機等相關賭具。

中壢分局查扣天九牌、限注卡、骰子、監視器主機等相關賭具。圖：讀者提供

中壢分局表示，警方接獲該賭場相關情資後，由偵查隊、督察組及中壢、普仁、仁愛派出所共組專案小組，以優勢警力於昨晚前往搜索，查緝過程中，警方發現部分賭客見情勢不對四散躲藏，其中一名賭客竟躲進廚房最深處，企圖利用冰箱與瓦斯桶遮掩身形，試圖「就地隱形」躲避查緝，但仍被員警揪出。全案警詢後，江男、何男及邱男依刑法賭博罪移送臺灣桃園地方檢察署偵辦，其餘25名賭客則依違反社會秩序維護法裁處。

中壢分局查扣賭資近7萬元。圖：讀者提供

中壢分局長林鼎泰強調，賭博行為不僅助長地下金流流竄，更容易衍生暴力、毒品及組織犯罪等治安問題，對社會秩序危害甚鉅。年關將近，職業賭場欲趁年節前大撈一筆，中壢分局將持續強化情資蒐集與主動查緝作為，針對轄內疑似賭博及治安顧慮場所加強清查，掃盪不法，守護市民安全、安心的生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢警破門攻堅黑幫經營賭場 員工、賭客共28人被逮