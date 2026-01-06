快訊

影／眼紅別人的紅牌重機太靚？台中男故意靠近推倒釀車損 監視器全拍

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市廖姓男子將心愛的紅牌重機車停在北區一處巷內，未料取車時發現，機車遭人推倒，車頭、排氣管都有刮痕，讓他心痛不已，氣得報警，警方調閱監視器後發現，案發時有名背後背包、身穿運動服裝的男子，看到機車後故意靠近以身體將車推倒，隨後離開，警方目前已掌握該名男子身分，將依毀損罪偵辦此案。

第二警分局永興所在5日晚間9時28分接獲廖姓男子報案，廖男證稱，他心愛的紅牌重機在4日下午3時許，停在北區美德街68巷巷內時，遭不明人士撞倒，導致車頭右側、排氣管出現刮痕受損，想向涉案人提出毀損告訴。

警方受理後展開偵處，透過周邊監視器影像逐一比對、循線追查，已鎖定涉案犯嫌及其所使用的交通工具，後續將通知相關人員到案說明，全案將依刑法毀損罪，函請台中地檢署偵辦，以釐清肇事責任。

第二警分局長鍾承志表示，公共場所停放之車輛如遭故意撞擊致毀損，可能涉及刑事責任，民眾如誤碰撞他人車輛致損害，切勿離去，應留聯絡方式或報警協調處理，警方對於類此危害民眾財產安全案件，均秉持嚴正執法態度、循線偵辦，絕不縱放。

另提醒民眾，車輛停放時應選擇合法、明亮且有監視器的地點，可降低毀損風險，如發現可疑行為或財物遭蓄意破壞，請撥打110報案，由警方到場處理與追查。

台中市廖姓男子的重機停在北區一處巷內，近日遭不明人士故意推倒，造成車輛受損。圖／摘自Threads
台中市廖姓男子的重機停在北區一處巷內，近日遭不明人士故意推倒，造成車輛受損。圖／摘自Threads
台中市廖姓男子的重機停在北區一處巷內，近日遭不明人士故意推倒，造成車輛受損。記者陳宏睿／翻攝
台中市廖姓男子的重機停在北區一處巷內，近日遭不明人士故意推倒，造成車輛受損。記者陳宏睿／翻攝

監視器 重機 服裝

相關新聞

中和工廠大火男子失聯困火場 消防搜救3小時尋獲焦屍

新北市中和區民享街1間鐵皮工廠今天上午發生火警，新北市消防局派遣大批人車前往灌救1個小時後將火勢撲滅，但平時住在工廠內的...

貨櫃車、小貨車國道併行 貨櫃車變換車道釀禍 小貨車被撞後翻滾2圈

廖姓男子今天駕駛貨櫃車，在國3基隆隧道從中線變換車道時，撞上右線卓男駕駛的小貨車。卓男的小貨車失控駛入內線後，在車道翻滾...

影／移工海上作業斷腳趾 澎湖海巡緊急送醫

海巡署金馬澎分署第十三巡防區於昨天下午接獲報案，1艘漁船在海上作業時，1名外籍移工作業不慎致腳趾斷裂，經海、空搶救，昨晚...

影／眼紅別人的紅牌重機太靚？台中男故意靠近推倒釀車損 監視器全拍

台中市廖姓男子將心愛的紅牌重機車停在北區一處巷內，未料取車時發現，機車遭人推倒，車頭、排氣管都有刮痕，讓他心痛不已，氣得...

影／ 3人專偷台南多間寺廟香油錢橫行半年被逮收押禁見

台南47歲陳姓犯嫌與同年陳男、33歲柯姓男子組竊盜集團，自去年7月起先後在麻豆、新營及白河分等地偷竊至少13間寺廟香油錢...

中壢警破門攻堅黑幫經營賭場 員工、賭客共28人被逮

桃園市中壢警分局日前接獲情資，發現具有幫派背景的56歲江姓男子，疑似於中壢區中原路以卡拉OK店為掩護，暗中經營天九牌職業賭場，招攬賭客聚賭牟利，警方立即成立專案小組，經連日蒐證後，於昨(5)日晚間8時許持搜索票破門攻堅，一舉查獲28人，包含江男及41歲工作人員何姓男子、59歲卡拉OK負責人邱姓男子，以及賭客25人，並當場查扣賭資近7萬元、天九牌、限注卡、骰子、監視器主機等相關賭具。

