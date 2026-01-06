聽新聞
0:00 / 0:00
影／眼紅別人的紅牌重機太靚？台中男故意靠近推倒釀車損 監視器全拍
台中市廖姓男子將心愛的紅牌重機車停在北區一處巷內，未料取車時發現，機車遭人推倒，車頭、排氣管都有刮痕，讓他心痛不已，氣得報警，警方調閱監視器後發現，案發時有名背後背包、身穿運動服裝的男子，看到機車後故意靠近以身體將車推倒，隨後離開，警方目前已掌握該名男子身分，將依毀損罪偵辦此案。
第二警分局永興所在5日晚間9時28分接獲廖姓男子報案，廖男證稱，他心愛的紅牌重機在4日下午3時許，停在北區美德街68巷巷內時，遭不明人士撞倒，導致車頭右側、排氣管出現刮痕受損，想向涉案人提出毀損告訴。
警方受理後展開偵處，透過周邊監視器影像逐一比對、循線追查，已鎖定涉案犯嫌及其所使用的交通工具，後續將通知相關人員到案說明，全案將依刑法毀損罪，函請台中地檢署偵辦，以釐清肇事責任。
第二警分局長鍾承志表示，公共場所停放之車輛如遭故意撞擊致毀損，可能涉及刑事責任，民眾如誤碰撞他人車輛致損害，切勿離去，應留聯絡方式或報警協調處理，警方對於類此危害民眾財產安全案件，均秉持嚴正執法態度、循線偵辦，絕不縱放。
另提醒民眾，車輛停放時應選擇合法、明亮且有監視器的地點，可降低毀損風險，如發現可疑行為或財物遭蓄意破壞，請撥打110報案，由警方到場處理與追查。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言