影／眼紅別人的紅牌重機太靚？台中男故意靠近推倒釀車損 監視器全拍

台中市廖姓男子將心愛的紅牌重機車停在北區一處巷內，未料取車時發現，機車遭人推倒，車頭、排氣管都有刮痕，讓他心痛不已，氣得報警，警方調閱監視器後發現，案發時有名背後背包、身穿運動服裝的男子，看到機車後故意靠近以身體將車推倒，隨後離開，警方目前已掌握該名男子身分，將依毀損罪偵辦此案。

第二警分局永興所在5日晚間9時28分接獲廖姓男子報案，廖男證稱，他心愛的紅牌重機在4日下午3時許，停在北區美德街68巷巷內時，遭不明人士撞倒，導致車頭右側、排氣管出現刮痕受損，想向涉案人提出毀損告訴。

警方受理後展開偵處，透過周邊監視器影像逐一比對、循線追查，已鎖定涉案犯嫌及其所使用的交通工具，後續將通知相關人員到案說明，全案將依刑法毀損罪，函請台中地檢署偵辦，以釐清肇事責任。

第二警分局長鍾承志表示，公共場所停放之車輛如遭故意撞擊致毀損，可能涉及刑事責任，民眾如誤碰撞他人車輛致損害，切勿離去，應留聯絡方式或報警協調處理，警方對於類此危害民眾財產安全案件，均秉持嚴正執法態度、循線偵辦，絕不縱放。