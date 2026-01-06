聽新聞
中和鐵皮倉庫火警濃煙直竄天際 男子疑受困火場消防搜救中
新北市中和區民享街1間作為倉庫用途的鐵皮工廠，今天上午7時許突然起火，火舌濃煙大量竄出。新北市消防局派遣45車85人前往灌救，1個小時後將火勢撲滅。但卻傳出有1名平時住在工廠內的男子失聯，目前消防人員已進入火場搜尋中。
新北市消防局今天上午7時26分接獲報案，中和區民享街285號1間鐵皮工廠冒出火煙，立即出動45車85人前往灌救。消防人員到場後發現起火的鐵皮工廠是作為倉庫用途，火舌及濃煙直竄天際，經1個多小時灌救後於上午8時39分將火勢撲滅。
但有民眾表示1名男子平時都住在工廠，但目前卻都聯繫不上，且男子的機車、貨車都還停放在工廠外，懷疑男子可能受困火場。消防人員目前正使用重機具進入火場搜救中。
