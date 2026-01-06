快訊

全台急凍還沒完！今晚再探6度低溫 專家：明起1周3波乾冷空氣威脅

馬杜洛首度現身紐約聽證會：我是無辜的，我沒罪！

委內瑞拉正式變天！副總統宣誓就職 宣布全國實施緊急狀態逮親美人士

聽新聞
0:00 / 0:00

中和鐵皮倉庫火警濃煙直竄天際 男子疑受困火場消防搜救中

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市中和區民享街1間作為倉庫用途的鐵皮工廠，今天上午7時許突然起火，火舌濃煙大量竄出。新北市消防局派遣45車85人前往灌救，1個小時後將火勢撲滅。但卻傳出有1名平時住在工廠內的男子失聯，目前消防人員已進入火場搜尋中。

新北市消防局今天上午7時26分接獲報案，中和區民享街285號1間鐵皮工廠冒出火煙，立即出動45車85人前往灌救。消防人員到場後發現起火的鐵皮工廠是作為倉庫用途，火舌及濃煙直竄天際，經1個多小時灌救後於上午8時39分將火勢撲滅。

但有民眾表示1名男子平時都住在工廠，但目前卻都聯繫不上，且男子的機車、貨車都還停放在工廠外，懷疑男子可能受困火場。消防人員目前正使用重機具進入火場搜救中。

消防人員進入火場搜救中。記者黃子騰／翻攝
消防人員進入火場搜救中。記者黃子騰／翻攝
消防人員拉起水線灌救。記者黃子騰／翻攝
消防人員拉起水線灌救。記者黃子騰／翻攝
新北市中和區這間鐵皮工廠冒出大量火舌濃煙。記者黃子騰／翻攝
新北市中和區這間鐵皮工廠冒出大量火舌濃煙。記者黃子騰／翻攝

消防人員 中和

延伸閱讀

新北中和鐵皮工廠竄大量火舌濃煙 400平方公尺廠房陷火海

高雄家樂福凌晨火警 民眾聽見爆炸聲 消防稱無爆炸跡象

影／台中太平火警 8戶遭波及2人送醫 5住戶受安置

影／台南城西掩埋場近1年來已3度起火 今再傳火警燃燒二大垃圾堆

相關新聞

中和工廠大火男子失聯困火場 消防搜救3小時尋獲焦屍

新北市中和區民享街1間鐵皮工廠今天上午發生火警，新北市消防局派遣大批人車前往灌救1個小時後將火勢撲滅，但平時住在工廠內的...

貨櫃車、小貨車國道併行 貨櫃車變換車道釀禍 小貨車被撞後翻滾2圈

廖姓男子今天駕駛貨櫃車，在國3基隆隧道從中線變換車道時，撞上右線卓男駕駛的小貨車。卓男的小貨車失控駛入內線後，在車道翻滾...

影／移工海上作業斷腳趾 澎湖海巡緊急送醫

海巡署金馬澎分署第十三巡防區於昨天下午接獲報案，1艘漁船在海上作業時，1名外籍移工作業不慎致腳趾斷裂，經海、空搶救，昨晚...

影／眼紅別人的紅牌重機太靚？台中男故意靠近推倒釀車損 監視器全拍

台中市廖姓男子將心愛的紅牌重機車停在北區一處巷內，未料取車時發現，機車遭人推倒，車頭、排氣管都有刮痕，讓他心痛不已，氣得...

影／ 3人專偷台南多間寺廟香油錢橫行半年被逮收押禁見

台南47歲陳姓犯嫌與同年陳男、33歲柯姓男子組竊盜集團，自去年7月起先後在麻豆、新營及白河分等地偷竊至少13間寺廟香油錢...

中壢警破門攻堅黑幫經營賭場 員工、賭客共28人被逮

桃園市中壢警分局日前接獲情資，發現具有幫派背景的56歲江姓男子，疑似於中壢區中原路以卡拉OK店為掩護，暗中經營天九牌職業賭場，招攬賭客聚賭牟利，警方立即成立專案小組，經連日蒐證後，於昨(5)日晚間8時許持搜索票破門攻堅，一舉查獲28人，包含江男及41歲工作人員何姓男子、59歲卡拉OK負責人邱姓男子，以及賭客25人，並當場查扣賭資近7萬元、天九牌、限注卡、骰子、監視器主機等相關賭具。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。