中和鐵皮倉庫火警濃煙直竄天際 男子疑受困火場消防搜救中

新北市中和區民享街1間作為倉庫用途的鐵皮工廠，今天上午7時許突然起火，火舌濃煙大量竄出。新北市消防局派遣45車85人前往灌救，1個小時後將火勢撲滅。但卻傳出有1名平時住在工廠內的男子失聯，目前消防人員已進入火場搜尋中。

新北市消防局今天上午7時26分接獲報案，中和區民享街285號1間鐵皮工廠冒出火煙，立即出動45車85人前往灌救。消防人員到場後發現起火的鐵皮工廠是作為倉庫用途，火舌及濃煙直竄天際，經1個多小時灌救後於上午8時39分將火勢撲滅。