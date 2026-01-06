快訊

全台急凍還沒完！今晚再探6度低溫 專家：明起1周3波乾冷空氣威脅

馬杜洛首度現身紐約聽證會：我是無辜的，我沒罪！

委內瑞拉正式變天！副總統宣誓就職 宣布全國實施緊急狀態逮親美人士

桃園巨蛋挨批「最不想去」 羅楚東：市府砸3.4億啟動30年來最大整建

桃園電子報／ 桃園電子報

針對台灣職籃TPBL球星林書緯、張宗憲日前在節目中批評桃園巨蛋使用體驗不佳，直言場館髒亂、甚至不敢在該處洗澡一事，桃園市政府新聞處長羅楚東（5）日回應表示，市府虛心接受球員與各界的反饋，並已採取具體行動改善。羅楚東指出，市長張善政去（114）年已拍板投入3.4億元預算，啟動該場館啟用30多年來首次大規模整修，工程已於去年10月動工，預計明（115）年第3季完工，屆時將大幅優化球員休息室與淋浴間等核心設施。

1767629307552
桃園市政府新聞處長羅楚東說明，桃園巨蛋歷經長期使用，確實面臨系統性整建需求，這已是桃園人的共識。圖：諶志明翻攝

羅楚東說明，桃園巨蛋歷經長期使用，確實面臨系統性整建需求，這已是桃園人的共識。在張善政支持下，市府針對場館四大核心項目進行全面翻新。地坪整修工程將更新場內地坪與觀眾席；電氣及空調系統改善工程將升級機電設備，解決通風與溫控問題；室內整修則鎖定球員最關切的休息室、民眾在乎的廁所，以及天花板、牆面與照明系統；戶外景觀工程則優化周邊動線。他強調，市府對於職籃、職棒的態度一貫，是用具體資源支持運動、用務實工程改善場館。

1767629302816
桃園市政府新聞處長羅楚東說明，桃園巨蛋歷經長期使用，確實面臨系統性整建需求，這已是桃園人的共識。圖：諶志明翻攝

對於民進黨市議員黃瓊慧指稱市府討論大巨蛋興建是「發了瘋」，羅楚東也予以嚴正駁斥。他表示，包括黃崇真、劉仁照、彭俊豪、魏筠及張曉昀等多位民進黨籍議員，都曾在議會務實詢問大巨蛋籌劃進度；中華職棒秘書長楊清瓏更曾在去年9月的中壢體育園區招商座談會中提出具體建議。羅楚東質疑，難道中華職棒與蔡其昌會長派出的秘書長也是在發瘋？他認為黃瓊慧的說法不僅否定了同黨議員的理性監督，也抹煞了職棒聯盟的專業建議。

1767629305369
桃園市政府新聞處長羅楚東說明，桃園巨蛋歷經長期使用，確實面臨系統性整建需求，這已是桃園人的共識。圖：諶志明翻攝

羅楚東最後強調，桃園擁有兩支職業籃球隊且連續兩年奪冠，深獲市民支持，張善政也多次親臨觀賽。市府正按部就班推進場館改善工程，並持續向外界說明進度。對於部分議員僅會竊喜有機會攻擊市府，卻提不出有意義建議的行為，市府深感遺憾，並重申將持續透過工程與管理雙管齊下，提供球員與球迷更優質的運動環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園巨蛋挨批「最不想去」 羅楚東：市府砸3.4億啟動30年來最大整建

延伸閱讀：

  1. 棕熊「小喬」惡性腫瘤復發 動物園以人道方式助安詳離世
  2. 他們酒後「1個眼神」爆肢體衝突！驚動桃園警方出動快打部隊

桃園 議員 張善政

延伸閱讀

張惇涵出戰桃園？綠稱人才濟濟 藍諷「聖上」如坐針氈

桃園市巨幅國旗慶元旦 張善政：為中華民國打拚

桃園雨中迎新年！張善政合體樂天桃猿冠軍英雄 甜蜜放閃跨年

桃園大廟出現罰單陷阱？紅色鋪面誤導過馬路 黃瓊慧：9成民眾都搞錯

相關新聞

中和工廠大火男子失聯困火場 消防搜救3小時尋獲焦屍

新北市中和區民享街1間鐵皮工廠今天上午發生火警，新北市消防局派遣大批人車前往灌救1個小時後將火勢撲滅，但平時住在工廠內的...

貨櫃車、小貨車國道併行 貨櫃車變換車道釀禍 小貨車被撞後翻滾2圈

廖姓男子今天駕駛貨櫃車，在國3基隆隧道從中線變換車道時，撞上右線卓男駕駛的小貨車。卓男的小貨車失控駛入內線後，在車道翻滾...

影／移工海上作業斷腳趾 澎湖海巡緊急送醫

海巡署金馬澎分署第十三巡防區於昨天下午接獲報案，1艘漁船在海上作業時，1名外籍移工作業不慎致腳趾斷裂，經海、空搶救，昨晚...

影／眼紅別人的紅牌重機太靚？台中男故意靠近推倒釀車損 監視器全拍

台中市廖姓男子將心愛的紅牌重機車停在北區一處巷內，未料取車時發現，機車遭人推倒，車頭、排氣管都有刮痕，讓他心痛不已，氣得...

影／ 3人專偷台南多間寺廟香油錢橫行半年被逮收押禁見

台南47歲陳姓犯嫌與同年陳男、33歲柯姓男子組竊盜集團，自去年7月起先後在麻豆、新營及白河分等地偷竊至少13間寺廟香油錢...

中壢警破門攻堅黑幫經營賭場 員工、賭客共28人被逮

桃園市中壢警分局日前接獲情資，發現具有幫派背景的56歲江姓男子，疑似於中壢區中原路以卡拉OK店為掩護，暗中經營天九牌職業賭場，招攬賭客聚賭牟利，警方立即成立專案小組，經連日蒐證後，於昨(5)日晚間8時許持搜索票破門攻堅，一舉查獲28人，包含江男及41歲工作人員何姓男子、59歲卡拉OK負責人邱姓男子，以及賭客25人，並當場查扣賭資近7萬元、天九牌、限注卡、骰子、監視器主機等相關賭具。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。