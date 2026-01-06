中原大學旁公寓失火！多輛消防車湧入夜市學生驚逃圍觀

桃園市中原夜市昨晚驚傳火警，中壢區三和二街一處公寓5樓不明原因起火燃燒，熊熊烈焰竄出窗戶，黑煙瀰漫四周。由於該處位於中原夜市一級戰區，因緊鄰中原大學附近更是住滿中原大學學生，多輛消防車湧進商圈，引發民眾駐足在戶外，所幸經搶救後無人受傷受困。

桃園市消防局指出，昨晚間10時57分接獲報案，桃園市中壢區三和二街發生火警，立即派遣第二大隊華勛分隊趕往現場後發現，起火建築為一棟地上7層混凝土結構建築物，7樓為鐵皮加蓋，起火層第5層。