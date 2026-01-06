聽新聞
影／聯結車行駛國道引擎突傳異音 駕駛剛停車查看車輛瞬間起火成廢鐵
國道1號林口路段今天凌晨1時許發生火燒車意外。46歲林男駕駛滿載食品的聯結車行經國道1號北向43.7公里時聽見引擎有異音，立即將車停至路肩下車查看，車輛隨即起火。消防人員到場將火勢撲滅所幸無人受傷，詳細起火原因仍待火調人員鑑識。
國道警察局指出，今天凌晨1時2分接獲報案，國道1號北向43.7公里林口路段有1輛聯結車起火燃燒。國道警立即通報線上巡邏車前往查看並通知119前往灌救。
警方及消防人員趕抵現場後，發現這輛聯結車已全面燃燒，經消防人員奮力灌救，火勢在2時31分撲滅，現場於4時15分完全排除恢復通車，詳細的起火原因仍待火調人員進一步鑑識。
警方經查，駕駛滿載食品聯結車的林男，因聽見引擎有異音，於是將車開往路肩停妥並下車查看，不料車輛隨即起火燃燒，整輛車瞬間陷入火海，所幸林男及時逃生未受傷也未波及其他車輛。
國道警呼籲用路人上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案。
