弟弟到崁仔頂買海鮮 身體不適失聯 姊姊發現車內昏迷 無呼吸心跳送醫

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市陳姓男子今晨被人發現在車內昏迷，消防人員到場救援時已無呼吸心跳，送醫急救。陳男的家人說，他到崁仔頂買魚貨後，打電話跟家人說身體不舒服，要在車內休息一下，沒想到竟會發生這種意外。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心上午8點多，接獲警方通報，愛一路有人需要救援。消防人員到場時，看到60多歲陳男在駕駛座昏迷，車門未上鎖，救出時無呼吸心跳，施予心肺復甦術，並將他送往衛生福利部基隆醫院急救。

發現陳男在車內昏迷的姊姊說，弟弟今天清晨到崁仔頂採買海鮮，後來打電話通知家人，說他感覺身體有點不舒服，要在車內休息一會兒再回家。

因為陳男遲遲未回家，家人又聯絡不上他，陳男的姊姊便到崁仔頂一帶尋找，最後在愛一路看到弟弟的車，人在車內昏迷。

陳男停車的位置在基隆警一分局忠二路派出所附近，陳男的姊姊跑到派出所求援。員警前往現場，並通報消防局救援，將陳男送醫急救。

