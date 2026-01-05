聽新聞
0:00 / 0:00

影／台中太平火警 8戶遭波及2人送醫 5住戶受安置

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市太平光興路1432巷一處民宅今晚近8時火警，因火勢猛烈，有8戶遭波及，分別有兩人眼睛受傷及嗆傷送醫，所幸火勢及時撲滅，目前仍在殘火處理，起火原因調查中。

太平區長陳柏宏火災時到場關心，並派人到醫院慰問，他說，火災造成住戶有部分去依親，但有5人需要安置，會全力協助受災民眾。

據了解，消防局今晚7時51分接獲報案，指稱太平區光興路1432巷38弄有民宅起火，立刻指派車籠埔、仁化、中山等分隊到場搶救。

消防人員抵達時，火勢已經全面燃燒，並向一旁延燒，消防人員雖全力搶救，但因風勢大，迅速向一旁蔓延，總計有8戶遭波及。火災中，1名男子救火時眼睛受傷送醫，還有一名女孩則是嗆傷預防性送醫。火勢在晚間10時被控制，不過仍在做殘火處理，以免火勢再起。

台中市太平光興路1432巷一處民宅今晚近8時火警，因火勢猛烈，有8戶遭波及。圖／台中市消防局提供
台中市太平光興路1432巷一處民宅今晚近8時火警，因火勢猛烈，有8戶遭波及。圖／台中市消防局提供

火災 眼睛 消防人員

延伸閱讀

影／台南城西掩埋場近1年來已3度起火 今再傳火警燃燒二大垃圾堆

花蓮市重慶路巷內火警延燒13戶 市公所啟動安置救助

疑充電器起火 香港石硤尾邨高樓火災 釀1死8傷

新坡消防前進物流中心逼真演練 提升第一線人員應變能力

相關新聞

影／台9線南迴公路3車追撞事故 休旅車被大車壓平釀1死2傷

台9線南迴公路台東大武路段晚間發生嚴重車禍，一輛黑色休旅車疑似轉彎時遭大貨車攔腰撞上，車子被壓平變廢鐵，車上71歲男性受...

影／台中太平火警 8戶遭波及2人送醫 5住戶受安置

台中市太平光興路1432巷一處民宅今晚近8時火警，因火勢猛烈，有8戶遭波及，分別有兩人眼睛受傷及嗆傷送醫，所幸火勢及時撲...

桃園中埔國小前轎車暴衝 6騎士遭撞倒地3人送醫

桃園市桃園區中埔國小前今下午4點10分發生車禍，45歲李姓男子駕駛轎車疑似暴衝，衝撞前方停等紅綠燈的機車，6名無辜騎士遭...

曲棍球賽場暴打對手國中生！前國手挨告到案 稱因碰撞氣憤動手

台北市溜冰協會舉辦假日盃曲棍球全國聯賽，昨晚在新北市中和區國民運動中心溜冰場進行冠亞軍賽時，青焰九尾隊的前國手黃姓男子，...

彰化離奇車禍！女騎士疑自摔「倒掛」卡圳溝樹幹上 骨折命危搶救中

彰化縣大村鄉東美路今晚發生一起離奇車禍，一名婦人騎機車疑似自摔，噴飛掛在圳溝的樹幹上，消防人員前往搶救，把婦人救下來時，...

台南救護員執勤遭「鄰居」醉漢攻擊 左手掌挫傷提告

救護員再傳遭攻擊！台南市消防局第一大隊鹽水分隊救護車今中午執行急病救護勤務時，救護對象及其鄰居有飲酒、情緒不穩，其中鄰居...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。