影／台中太平火警 8戶遭波及2人送醫 5住戶受安置

台中市太平光興路1432巷一處民宅今晚近8時火警，因火勢猛烈，有8戶遭波及，分別有兩人眼睛受傷及嗆傷送醫，所幸火勢及時撲滅，目前仍在殘火處理，起火原因調查中。

太平區長陳柏宏火災時到場關心，並派人到醫院慰問，他說，火災造成住戶有部分去依親，但有5人需要安置，會全力協助受災民眾。

據了解，消防局今晚7時51分接獲報案，指稱太平區光興路1432巷38弄有民宅起火，立刻指派車籠埔、仁化、中山等分隊到場搶救。