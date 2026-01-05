快訊

台南救護員執勤遭「鄰居」醉漢攻擊 左手掌挫傷提告

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

救護員再傳遭攻擊！台南市消防局第一大隊鹽水分隊救護車今中午執行急病救護勤務時，救護對象及其鄰居有飲酒、情緒不穩，其中鄰居當場嗆聲，甚至動手拉扯救護員，導致謝姓隊員左手掌挫傷，讓救命現場一度成衝突現場。

台南市消防局今中午12點多接獲急病救護勤務，派遣鹽水消防分隊前往，救護人員抵達現場時發現救護對象及其鄰居均有飲酒狀況，當下依流程完成相關救護處置，孰料，鄰居因不滿救護員要求別再說話，竟失控阻止救護員推送擔架，甚至推擠拉扯救護員，導致謝員左手掌0.2公分挫傷。

衝突發生後，救護人員當下趕緊先將患者送醫，確保病患醫療權益不受影響，謝員也請警方協助要求對方道歉，但未獲回應；送醫後，謝員隨即在醫院完成驗傷，並施打破傷風疫苗預防感染。

謝員返隊後再次請警方聯繫當事人，希望給對方改過自新的機會，孰料皆未取得回應，今下午4點已前往轄區分駐所提出傷害及妨礙公務告訴。

南市消防局第一救災救護大隊強調，救護人員依法執勤應受保障，遭遇酒醉暴行對待更不可姑息，除嚴厲譴責暴力外，也將協助所屬人員循法律途徑提告，全力支持救護零暴力。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南鹽水消防分隊救護員今中午執勤時，遭救護對象酒醉的鄰居攻擊，造成謝姓隊員左手掌挫傷，事後也依法提告。記者萬于甄／翻攝
台南鹽水消防分隊救護員今中午執勤時，遭救護對象酒醉的鄰居攻擊，造成謝姓隊員左手掌挫傷，事後也依法提告。記者萬于甄／翻攝

