影／台9線南迴公路3車追撞事故 休旅車被大車壓平釀1死2傷

台9線南迴公路台東大武路段晚間發生嚴重車禍，一輛黑色休旅車遭大貨車攔腰衝撞，車子被壓平變廢鐵，車上70歲羅姓男子受困車內傷勢嚴重，被救出時已無呼吸心跳。另一輛轎車車上2名女性受到輕傷，此起車禍共造成1人死亡、2人受傷。

今晚6時30分左右，大武鄉尚武村路段加油站前發生大貨車與2輛小客車追撞事故，台東縣消防局派遣大武、達仁分隊前往救援。

警方調查，70羅姓男子駕駛休旅車，事發時停在北往南車道上準備左轉進入尚武加油站，不料後方宋姓女子（年約30歲）所駕駛的轎車直行追撞。羅男連人帶車衝入對向車道，黃姓男子駕駛的大貨車攔腰撞上，羅男傷重送醫不治。

另輛宋女駕駛的黑色轎車共3人，宋女及另名36歲女性均受輕傷，同樣被送至大武衛生所治療。