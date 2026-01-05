聽新聞
0:00 / 0:00
影／台9線南迴公路3車追撞事故 休旅車被大車壓平釀1死2傷
台9線南迴公路台東大武路段晚間發生嚴重車禍，一輛黑色休旅車遭大貨車攔腰衝撞，車子被壓平變廢鐵，車上70歲羅姓男子受困車內傷勢嚴重，被救出時已無呼吸心跳。另一輛轎車車上2名女性受到輕傷，此起車禍共造成1人死亡、2人受傷。
今晚6時30分左右，大武鄉尚武村路段加油站前發生大貨車與2輛小客車追撞事故，台東縣消防局派遣大武、達仁分隊前往救援。
警方調查，70羅姓男子駕駛休旅車，事發時停在北往南車道上準備左轉進入尚武加油站，不料後方宋姓女子（年約30歲）所駕駛的轎車直行追撞。羅男連人帶車衝入對向車道，黃姓男子駕駛的大貨車攔腰撞上，羅男傷重送醫不治。
另輛宋女駕駛的黑色轎車共3人，宋女及另名36歲女性均受輕傷，同樣被送至大武衛生所治療。
警方初步調查指出，羅男已死亡，尚未檢測有無酒精反應，宋女、黃男經檢測未有酒精反應，詳細肇事原因仍待進一步釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言