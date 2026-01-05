快訊

委內瑞拉總統馬杜洛動向美媒全程直播 搭直升機被押往紐約市受審

咖啡廳讀書遇阿北助解題⋯身分竟是名師 網笑讚：文昌帝君顯靈

台9線南迴公路3車追撞事故 休旅車被大車壓平1死2傷

曲棍球賽場暴打對手國中生！前國手挨告到案 稱因碰撞氣憤動手

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

台北市溜冰協會舉辦假日盃曲棍球全國聯賽，昨晚在新北市中和區國民運動中心溜冰場進行冠亞軍賽時，青焰九尾隊的前國手黃姓男子，將桃園哈雷隊的林姓男國中生壓制在地毆打5拳，致頭部受傷，林的父親提告；黃今到案稱比賽激烈碰撞，一時氣憤動手。

就讀國中3年級的15歲林姓少年，昨晚賽後由父親帶至台北市文山二警分局興隆派出所報案，林父指兒子被對手穿32號球衣球員徒手壓制，攻擊後腦勺及頸部，造成頭部鈍挫傷，持醫院診斷證明書提告傷害罪

28歲黃姓男子經警方通知，今傍晚至興隆所說明。據了解，黃稱比賽激烈碰撞，他被撞到鼻子，一時氣憤動手，原本想向對方道歉，但被裁判驅逐出場，不知對方是國中生。警詢後依傷害罪函送。

北市溜冰協會今公告，針對淺色隊32號球員嚴重暴力違規事件，處分個人終身禁權，即日起無限期停止參與該會所屬或主辦賽事，撤銷參賽資格，並處分淺色隊禁賽1屆；嚴厲譴責任何傷害球員安全之行為，絕不姑息球場暴力，請各隊共同維護運動家精神。

文山二分局呼籲，發生糾紛應以理性方式處理，對於任何形式的暴力行為，警方均依法嚴正查處。

第51屆假日盃曲棍球全國聯賽昨晚進行冠亞軍賽，白隊28歲黃姓球員疑將黑隊15歲林姓球員推倒在地，隨後朝其後腦勺狂毆5拳。記者周嘉茹／翻攝
第51屆假日盃曲棍球全國聯賽昨晚進行冠亞軍賽，白隊28歲黃姓球員疑將黑隊15歲林姓球員推倒在地，隨後朝其後腦勺狂毆5拳。記者周嘉茹／翻攝

運動中心 傷害罪 曲棍球

相關新聞

影／台9線南迴公路3車追撞事故 休旅車被大車壓平釀1死2傷

台9線南迴公路台東大武路段晚間發生嚴重車禍，一輛黑色休旅車疑似轉彎時遭大貨車攔腰撞上，車子被壓平變廢鐵，車上71歲男性受...

桃園中埔國小前轎車暴衝 6騎士遭撞倒地3人送醫

桃園市桃園區中埔國小前今下午4點10分發生車禍，45歲李姓男子駕駛轎車疑似暴衝，衝撞前方停等紅綠燈的機車，6名無辜騎士遭...

曲棍球賽場暴打對手國中生！前國手挨告到案 稱因碰撞氣憤動手

台北市溜冰協會舉辦假日盃曲棍球全國聯賽，昨晚在新北市中和區國民運動中心溜冰場進行冠亞軍賽時，青焰九尾隊的前國手黃姓男子，...

台南救護員執勤遭「鄰居」醉漢攻擊 左手掌挫傷提告

救護員再傳遭攻擊！台南市消防局第一大隊鹽水分隊救護車今中午執行急病救護勤務時，救護對象及其鄰居有飲酒、情緒不穩，其中鄰居...

國1中壢段車禍 聯結車急刹4鐵線圈滾落砸中小客車

國道1號南向63.7公里處中壢路段今下午發生一起驚險車禍，一輛聯結車因前方車流回堵緊急剎車，導致後方載運的4個大型鐵線圈...

國道聯結車急煞「4顆鐵線圈」噴飛 小客車遭猛砸駕駛逃過一劫

今(5)日下午15時2分許，49歲的黃姓男子駕駛營業半聯結車行經國道1號南向63.7公里處中壢路段，因前方車流回堵緊急煞車，導致所載運的4個鐵線圈由車斗掉落，其中一個砸中行駛在中線車道由35歲鄭姓女子駕駛的小客車右側車身，現場無人受傷，2車駕駛人酒測值為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

