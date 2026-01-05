曲棍球賽場暴打對手國中生！前國手挨告到案 稱因碰撞氣憤動手

台北市溜冰協會舉辦假日盃曲棍球全國聯賽，昨晚在新北市中和區國民運動中心溜冰場進行冠亞軍賽時，青焰九尾隊的前國手黃姓男子，將桃園哈雷隊的林姓男國中生壓制在地毆打5拳，致頭部受傷，林的父親提告；黃今到案稱比賽激烈碰撞，一時氣憤動手。

就讀國中3年級的15歲林姓少年，昨晚賽後由父親帶至台北市文山二警分局興隆派出所報案，林父指兒子被對手穿32號球衣球員徒手壓制，攻擊後腦勺及頸部，造成頭部鈍挫傷，持醫院診斷證明書提告傷害罪。

28歲黃姓男子經警方通知，今傍晚至興隆所說明。據了解，黃稱比賽激烈碰撞，他被撞到鼻子，一時氣憤動手，原本想向對方道歉，但被裁判驅逐出場，不知對方是國中生。警詢後依傷害罪函送。

北市溜冰協會今公告，針對淺色隊32號球員嚴重暴力違規事件，處分個人終身禁權，即日起無限期停止參與該會所屬或主辦賽事，撤銷參賽資格，並處分淺色隊禁賽1屆；嚴厲譴責任何傷害球員安全之行為，絕不姑息球場暴力，請各隊共同維護運動家精神。