桃園中埔國小前轎車暴衝 6騎士遭撞倒地3人送醫
桃園市桃園區中埔國小前今下午4點10分發生車禍，45歲李姓男子駕駛轎車疑似暴衝，衝撞前方停等紅綠燈的機車，6名無辜騎士遭撞擊倒地，現場車輛碎片四散，消防局獲報出動多輛救護車，將其中3人送往醫院救治，所幸意識皆清楚，李男未毒駕或酒駕，稱是操作不當、誤觸油門，詳細事發原因正由警方釐清。
事故地點位於桃園區永安路與國際路二段交叉口，正值下班通勤時間。消防局獲報出動救護人員6人、救護車3輛趕抵現場，警消表示，自小客車撞擊前方成排機車，有6名騎士分別受傷，大多都是擦挫傷。
救護人員將其中2男1女騎士送醫，3人都意識清楚、身體有擦挫傷，分別為65歲男性及50歲女性送經國敏盛醫院、66歲男性送林口長庚醫院，並無生命危險。
肇事的45歲李姓自小客車駕駛毫髮無傷，經檢測沒有酒駕及毒駕反應。現場目擊者質疑，自小客車是闖紅燈釀禍，但李男供稱是操作不當、誤觸油門導致，肇事原因有待警方調查。
事故也讓民眾飽受驚嚇，直言「好險已過下課時段，否則恐波及到學童。」
