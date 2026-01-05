台中校園驚魂 33歲女子5樓墜下送醫不治
台中市1名33歲女子，傍晚時突然到大里區1所國小，隨後從5樓墜落，送醫時已無生命跡象，到院因傷重急救後不治。警方初步調查，她因罹病，可能因此想不開，正進一步調查死因。
據了解，該女子是一人獨自進入校園，警方初步查無他殺問題。當時她重摔至地面，由於撞擊力道強烈，當場失去生命跡象。台中市消防局獲報，緊急出動人員到場救援，先給予初步救治後，送往亞大醫院急救不治。警方呼籲，若民眾需要協助，請撥打110。
珍惜生命，若有心理困擾，可撥打安心專線：1925、生命線協談專線：1995及張老師專線：1980尋求協助。
※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線
