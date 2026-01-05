快訊

桃園中埔國小前轎車暴衝 6騎士遭撞倒地3人送醫

強烈大陸冷氣團今晚來襲 這日「冷空氣＋輻射冷卻」低溫下探7度

中韓元首「習李會」…習近平提抗日勝利史 李在明稱堅持一個中國

澎湖籍漁船觸礁擱淺 救難協會待午夜漲潮拖帶脫困

中央社／ 澎湖縣5日電

澎湖籍「雙全利」號漁船，今天在作業返航途中，在青灣南海域觸礁擱淺，陳姓船長平安，澎湖消防局協請救難協會前往拖救，可望在午夜海水漲潮時，進行拖帶脫困。

澎湖消防局是在下午3時35分接獲第13巡防區轉報，一艘澎湖籍「雙全利」號漁船在馬公青灣南海域觸礁擱淺，請協助聯繫救難協會前往拖救。

澎湖消防局指揮中心與「雙」號陳姓船長、救難協會聯繫，瞭解現場狀況、協調拖救事宜後，由救難協會理事長陳志達率領4位成員前往擱淺現場救援，消防局也出動3車5人前往協助，第7岸巡也在現場戒護。

陳姓船長向警消表示，今天結束海上捕捉土魠魚，自望安東吉海域準備返回馬公漁港時，疑因機械故障失去動力，而意外擱淺在青灣南海域礁岩區，所幸人船均無立即危險。

「雙」號擱淺卡在礁岩上，陳姓船長平安，救難協會先行下水協助船體定錨，並架設保麗龍浮具防護後，將等今天午夜漲潮時段，由其他船隻拖帶，以協助脫困。

澎湖 馬公 南海

延伸閱讀

竹市消防獲雙料大獎 奪台灣服務創新獎成全國唯一獲獎政府機關

半夜惡火燒輪胎倉庫 彰化消防局動員8分隊逾1小時滅火

基隆公寓頂樓吐火舌！消防局派遣18車34人 射水灌救疏散住戶

救援變受困！拖船擱淺4天 今天漲潮下午終浮起來脫困

相關新聞

雲林無照19歲騎士載友人對撞小貨車雙亡 監視器畫面曝光

雲林縣本月3日晚間發生一起2人死亡車禍，監視器畫面今日曝光，19歲曾姓男子無照騎車載著16歲曹女行經二崙鄉154縣道與雲...

影／BMW轉彎失控撞店家駕駛棄車逃逸 業者無奈：一年內被撞兩次

今天凌晨2時許，屏東市自由路一處大轉彎發生一起自撞車禍，一輛BMW經過大轉彎處時，不明原因開出道路邊線，衝撞到路旁店家前...

國1中壢段車禍 聯結車急刹4鐵線圈滾落砸中小客車

國道1號南向63.7公里處中壢路段今下午發生一起驚險車禍，一輛聯結車因前方車流回堵緊急剎車，導致後方載運的4個大型鐵線圈...

國道聯結車急煞「4顆鐵線圈」噴飛 小客車遭猛砸駕駛逃過一劫

今(5)日下午15時2分許，49歲的黃姓男子駕駛營業半聯結車行經國道1號南向63.7公里處中壢路段，因前方車流回堵緊急煞車，導致所載運的4個鐵線圈由車斗掉落，其中一個砸中行駛在中線車道由35歲鄭姓女子駕駛的小客車右側車身，現場無人受傷，2車駕駛人酒測值為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

花蓮市重慶路巷內火警延燒13戶 市公所啟動安置救助

花蓮市重慶路205巷今天下午發生火警，消防局趕赴救火，由於大多是老舊、連棟房屋，火勢快速延燒，約有13間民宅受到影響。附...

女友已讀不回 嘉義男恐嚇縱火還傳照片檢方提公訴

與女友同居近30年的嘉義邱姓男子，因車貸糾紛引爆激烈衝突，涉嫌恐嚇、破窗侵入與縱火方式威脅女友，檢方偵結依恐嚇、公共危險...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。