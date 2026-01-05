國1中壢段車禍 聯結車急刹4鐵線圈滾落砸中小客車

國道1號南向63.7公里處中壢路段今下午發生一起驚險車禍，一輛聯結車因前方車流回堵緊急剎車，導致後方載運的4個大型鐵線圈滾落，砸到一旁小客車，所幸無人受傷。警方表示，貨物未依規定綑紮牢固掉落，最高可處1萬8千元罰鍰，肇事致人傷亡還會吊扣、吊銷駕照。

國道警方指出，今下午3時02分接獲報案，國道1號南向63.7公里處中壢路段有車輛被掉落的掉落物砸到，立刻調派巡邏車前往處理，並通報交控派遣警戒車前往，所幸無人受傷。

經了解，49歲的黃姓男子駕駛營半聯車行經國道1號南向63.7公里處中壢路段，因前方車流回堵緊急煞車，導致所載運的貨物4個鐵線圈由車斗掉落，其中一個砸中行駛在中線車道由35歲鄭姓女子駕駛的小客車右側車身，現場無人受傷，2車駕駛人酒測值為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。