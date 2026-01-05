五月天台中演唱會疑遭威脅 警加強維安順利落幕
五月天在台中開唱，台中警方曾獲報，有人在「小紅書」發文，貼小刀圖案、「1.3南下H看台」等文字，更標註五月天，疑似威脅訊息，警出動逾百名警力加強維安，演唱會順利落幕。
五月天自去年12月27日起，一連多天在台中市北屯區洲際棒球場開唱。台北發生隨機攻擊事件後，各地提高維安標準。有網友在社群媒體「小紅書」貼文，內文除放上小刀圖案，還有「1.3南下H看台」等文字，標註了五月天，疑似威脅演唱會的訊息。
台中市第五警分局今天證實並表示，1月3日接獲情資後，立即與主辦單位聯繫，全面加強入場安全檢查，並部署警力於場內加強巡邏戒備。
警方指出，每天在演出前有4組偵爆犬負責巡邏舞台、觀眾席，1月3日出動146名警力，當天更在南下H區等周圍區域派人巡檢，未發現異狀，演唱會順利進行。
