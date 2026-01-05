五月天台中演唱會疑遭威脅 警加強維安順利落幕

快訊

中央社／ 台中5日電

五月天在台中開唱，台中警方曾獲報，有人在「小紅書」發文，貼小刀圖案、「1.3南下H看台」等文字，更標註五月天，疑似威脅訊息，警出動逾百名警力加強維安，演唱會順利落幕。

五月天自去年12月27日起，一連多天在台中市北屯區洲際棒球場開唱。台北發生隨機攻擊事件後，各地提高維安標準。有網友在社群媒體「小紅書」貼文，內文除放上小刀圖案，還有「1.3南下H看台」等文字，標註了五月天，疑似威脅演唱會的訊息。

台中市第五警分局今天證實並表示，1月3日接獲情資後，立即與主辦單位聯繫，全面加強入場安全檢查，並部署警力於場內加強巡邏戒備。

警方指出，每天在演出前有4組偵爆犬負責巡邏舞台、觀眾席，1月3日出動146名警力，當天更在南下H區等周圍區域派人巡檢，未發現異狀，演唱會順利進行。

演唱會 台中市 小紅書

相關新聞

桃園中埔國小前轎車暴衝 6騎士遭撞倒地3人送醫

桃園市桃園區中埔國小前今下午4點10分發生車禍，45歲李姓男子駕駛轎車疑似暴衝，衝撞前方停等紅綠燈的機車，6名無辜騎士遭...

雲林無照19歲騎士載友人對撞小貨車雙亡 監視器畫面曝光

雲林縣本月3日晚間發生一起2人死亡車禍，監視器畫面今日曝光，19歲曾姓男子無照騎車載著16歲曹女行經二崙鄉154縣道與雲...

國1中壢段車禍 聯結車急刹4鐵線圈滾落砸中小客車

國道1號南向63.7公里處中壢路段今下午發生一起驚險車禍，一輛聯結車因前方車流回堵緊急剎車，導致後方載運的4個大型鐵線圈...

國道聯結車急煞「4顆鐵線圈」噴飛 小客車遭猛砸駕駛逃過一劫

今(5)日下午15時2分許，49歲的黃姓男子駕駛營業半聯結車行經國道1號南向63.7公里處中壢路段，因前方車流回堵緊急煞車，導致所載運的4個鐵線圈由車斗掉落，其中一個砸中行駛在中線車道由35歲鄭姓女子駕駛的小客車右側車身，現場無人受傷，2車駕駛人酒測值為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

花蓮市重慶路巷內火警延燒13戶 市公所啟動安置救助

花蓮市重慶路205巷今天下午發生火警，消防局趕赴救火，由於大多是老舊、連棟房屋，火勢快速延燒，約有13間民宅受到影響。附...

影／BMW轉彎失控撞店家駕駛棄車逃逸 業者無奈：一年內被撞兩次

今天凌晨2時許，屏東市自由路一處大轉彎發生一起自撞車禍，一輛BMW經過大轉彎處時，不明原因開出道路邊線，衝撞到路旁店家前...

