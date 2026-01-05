快訊

警友站副站長七期豪宅虐死助理 檢播25分施虐影片「慘不忍睹」

川普忙突襲委國...不忘抽空與馬斯克共進美好晚餐 1句話曝心情

雙北捷運、公車「乘車碼」正式上路！手機支付搭車前5大重點一次看懂

聽新聞
0:00 / 0:00

國道聯結車急煞「4顆鐵線圈」噴飛 小客車遭猛砸駕駛逃過一劫

桃園電子報／ 桃園電子報

592147 0
黃姓男子駕駛營業半聯結車因前方車流回堵緊急煞車，導致所載運的4個鐵線圈由車斗掉落。圖：讀者提供

今(5)日下午15時2分許，49歲的黃姓男子駕駛營業半聯結車行經國道1號南向63.7公里處中壢路段，因前方車流回堵緊急煞車，導致所載運的4個鐵線圈由車斗掉落，其中一個砸中行駛在中線車道由35歲鄭姓女子駕駛的小客車右側車身，現場無人受傷，2車駕駛人酒測值為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

592146 0
其中一個鐵線圈砸中行駛在中線車道鄭女駕駛的小客車右側車身。圖：讀者提供

國道警察於今日下午接獲報案，國道1號南向63.7公里處中壢路段有車輛被掉落的掉落物砸到的事故，立刻調派巡邏車前往處理，並通報交控派遣警戒車前往，所幸無人受傷。

國道警察呼籲駕駛人應遵守交通規則，貨物未依規定綑紮牢固掉落，依道路交通管理處罰條例之規定，可處3千元以上1萬8千元以下罰鍰，肇事致人傷亡還會吊扣、吊銷駕照，提醒民眾上路前檢視貨物是否綑紮牢固，避免因掉落造成事故傷及無辜。

本文章來自《桃園電子報》。原文：國道聯結車急煞「4顆鐵線圈」噴飛 小客車遭猛砸駕駛逃過一劫

延伸閱讀：

  1. 薪水存到結婚才解封？董事長曝獨特教養方式 盼三子早日成家
  2. 完善救災戰力！桃園消防攜手獸醫師公會研習 保障搜救犬健康及工作效能

國道 獸醫師 車道

延伸閱讀

小客車國道撞掉落物受困龍潭 暖警化身「黑手」冒雨修理助返家

國道驚悚車禍！混凝土車追撞小貨車 女駕駛噴飛車道重傷

疑內輪差釀禍！高雄港聯結車右轉 輾斷機車騎士右腳掌

國3小客車撞拖吊車又被半聯結車追撞 男子夾車內傷重不治

相關新聞

雲林無照19歲騎士載友人對撞小貨車雙亡 監視器畫面曝光

雲林縣本月3日晚間發生一起2人死亡車禍，監視器畫面今日曝光，19歲曾姓男子無照騎車載著16歲曹女行經二崙鄉154縣道與雲...

影／BMW轉彎失控撞店家駕駛棄車逃逸 業者無奈：一年內被撞兩次

今天凌晨2時許，屏東市自由路一處大轉彎發生一起自撞車禍，一輛BMW經過大轉彎處時，不明原因開出道路邊線，衝撞到路旁店家前...

北市Cigar Vie雪茄館老闆兄弟檔涉替太子集團洗錢 遭搜索拘提送辦

台北地檢署持續偵辦太子集團洗錢等案，陳姓兄弟涉嫌以台北市信義區Cigar Vie雪茄館為據點替太子集團洗錢及換取新台幣現...

國道聯結車急煞「4顆鐵線圈」噴飛 小客車遭猛砸駕駛逃過一劫

今(5)日下午15時2分許，49歲的黃姓男子駕駛營業半聯結車行經國道1號南向63.7公里處中壢路段，因前方車流回堵緊急煞車，導致所載運的4個鐵線圈由車斗掉落，其中一個砸中行駛在中線車道由35歲鄭姓女子駕駛的小客車右側車身，現場無人受傷，2車駕駛人酒測值為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

花蓮市重慶路巷內火警延燒13戶 市公所啟動安置救助

花蓮市重慶路205巷今天下午發生火警，消防局趕赴救火，由於大多是老舊、連棟房屋，火勢快速延燒，約有13間民宅受到影響。附...

女友已讀不回 嘉義男恐嚇縱火還傳照片檢方提公訴

與女友同居近30年的嘉義邱姓男子，因車貸糾紛引爆激烈衝突，涉嫌恐嚇、破窗侵入與縱火方式威脅女友，檢方偵結依恐嚇、公共危險...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。