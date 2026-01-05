快訊

雲林無照19歲騎士載友人對撞小貨車雙亡 監視器畫面曝光

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣本月3日晚間發生一起2人死亡車禍，監視器畫面今日曝光，19歲曾姓男子無照騎車載著16歲曹女行經二崙鄉154縣道與雲35路口時，與對向違規左轉的小貨車迎面撞上，機車噴飛倒地，曾男與曹女皆傷重不治，警方表示，確切肇事原因調查中，為避免憾事再發生，已加強取締無照駕駛、闖紅燈等重大交通違規。

西螺警分局表示，該起事故發生在本月3日晚間6時多，19歲曾男騎機車載著16歲曹女，行經二崙鄉永定村154縣道與雲35路口，與跨越雙黃線要左轉的小貨車迎面撞上。

路口監視器畫面拍下事發經過，當時小貨車疑未依規定左轉，雖然有打方向燈，但曾男騎乘機車煞車不及，迎面撞上，連人帶車噴飛倒地，機車倒地時因高速摩擦地面冒出陣陣火花，直到撞到路邊車輛才停下來，曾男與曹女傷重不治。

據了解，曾男並無駕照，正在等待當兵，與曹女是朋友，2人當時正要前往西螺買東西，小貨車駕駛為61歲程姓婦人，當時正要去運送蔬菜。雙方均無酒駕，事故原因警方調查中。

西螺警分局第五組組長鄭鈞熏表示，對該起事故深感遺憾與難過，為避免憾事再度發生，已加強取締闖紅燈、逆向行駛、酒後駕車、無照駕駛、未戴安全帽、超速等重大交通違規。

雲林縣本月3日晚間發生一起2人死亡車禍，19歲曾姓男子無照騎車載著16歲曹女行經二崙鄉154縣道與雲35路口時，與對向違規左轉的小貨車迎面撞上，機車噴飛倒地，曾男與曹女皆傷重不治。記者陳雅玲／翻攝
