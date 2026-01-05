花蓮市重慶路巷內火警延燒13戶 市公所啟動安置救助

花蓮市重慶路205巷今天下午發生火警，消防局趕赴救火，由於大多是老舊、連棟房屋，火勢快速延燒，約有13間民宅受到影響。附近住戶說，好在白天住戶大多上班不在家，且住戶都及時逃出，沒有人員傷亡，

花蓮縣消防局第一大隊長林武正表示，今天下午2時44分，花蓮市重慶路205巷有3間房屋起火，有大量濃煙竄出，抵達的時候火勢加大，更竄燒到旁邊的民宅，約有13間房子受到影響，根據初步了解，建築物的結構上方都是相通，並不是RC建築物，才會造成大量濃煙夾帶高溫往旁邊竄燒。

林武正說，火警初期調派各式消防車輛18輛，警義消52名，3時15分左右初步控制火勢，4時20分成功控制火勢，且沒有延燒到隔壁的195巷。火災發生初期，透過社區民里系統，所有住戶全都撤離，沒有人員傷亡，至於詳細起火原因要由火調科調查。