花蓮市重慶路巷內火警延燒13戶 市公所啟動安置救助

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮市重慶路205巷今天下午發生火警，消防局趕赴救火，由於大多是老舊、連棟房屋，火勢快速延燒，約有13間民宅受到影響。附近住戶說，好在白天住戶大多上班不在家，且住戶都及時逃出，沒有人員傷亡，

花蓮縣消防局第一大隊長林武正表示，今天下午2時44分，花蓮市重慶路205巷有3間房屋起火，有大量濃煙竄出，抵達的時候火勢加大，更竄燒到旁邊的民宅，約有13間房子受到影響，根據初步了解，建築物的結構上方都是相通，並不是RC建築物，才會造成大量濃煙夾帶高溫往旁邊竄燒。

林武正說，火警初期調派各式消防車輛18輛，警義消52名，3時15分左右初步控制火勢，4時20分成功控制火勢，且沒有延燒到隔壁的195巷。火災發生初期，透過社區民里系統，所有住戶全都撤離，沒有人員傷亡，至於詳細起火原因要由火調科調查。

花蓮市長魏嘉彥表示，初步得知火勢從205巷一間房屋的2樓開始竄起，由於延燒多棟房屋，市公所啟動安置作業，周邊旅社都已聯繫，如果今天沒有辦法回家的民眾，都可聯繫里幹事或里長暫時住宿；現在快要過年了，會再來啟動急難救助，幫助住家發生火災的居民。

花蓮市重慶路巷內民宅大火，有13戶受影響。記者王思慧／攝影
