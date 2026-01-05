快訊

影／BMW轉彎失控撞店家駕駛棄車逃逸 業者無奈：一年內被撞兩次

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

今天凌晨2時許，屏東市自由路一處大轉彎發生一起自撞車禍，一輛BMW經過大轉彎處時，不明原因開出道路邊線，衝撞到路旁店家前的重機車與租賃的小貨車，BMW再失控撞分隔島，車上3人棄車逃逸，警方鎖定對象。

屏東市自由路該處大轉彎去年2月深夜時，也同樣發生自撞車禍，同樣也是撞上同一個店家，被撞的店家超無奈，希望縣府相關單位能夠改善該路段，「被撞第二次了」，小貨車一早拿去修理，今天凌晨撞到的聲響超大聲。

BMW車撞毀店家停放在大門前重機車、租賃小貨車，住宅大門也受損。警方調查，車上共3人，肇事後3人棄車逃逸，逃往對面巷弄間，已鎖定車主身分，將通知車主到案說明，釐清事故原因。

警方提醒，發生事故後應留在現場，切勿肇事逃逸，以免觸法加重法律責任。

BMW車撞上停放在店家前面租賃的小貨車，該店家連兩次發生車禍，都是遭轉彎汽車撞上。圖／讀者提供
BMW車撞上停放在店家前面租賃的小貨車，該店家連兩次發生車禍，都是遭轉彎汽車撞上。圖／讀者提供
BMW車上三人棄車逃逸。圖／讀者提供
BMW車上三人棄車逃逸。圖／讀者提供

BMW 屏東 自撞

