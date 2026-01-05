聽新聞
0:00 / 0:00
影／BMW轉彎失控撞店家駕駛棄車逃逸 業者無奈：一年內被撞兩次
今天凌晨2時許，屏東市自由路一處大轉彎發生一起自撞車禍，一輛BMW經過大轉彎處時，不明原因開出道路邊線，衝撞到路旁店家前的重機車與租賃的小貨車，BMW再失控撞分隔島，車上3人棄車逃逸，警方鎖定對象。
屏東市自由路該處大轉彎去年2月深夜時，也同樣發生自撞車禍，同樣也是撞上同一個店家，被撞的店家超無奈，希望縣府相關單位能夠改善該路段，「被撞第二次了」，小貨車一早拿去修理，今天凌晨撞到的聲響超大聲。
BMW車撞毀店家停放在大門前重機車、租賃小貨車，住宅大門也受損。警方調查，車上共3人，肇事後3人棄車逃逸，逃往對面巷弄間，已鎖定車主身分，將通知車主到案說明，釐清事故原因。
警方提醒，發生事故後應留在現場，切勿肇事逃逸，以免觸法加重法律責任。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言