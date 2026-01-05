嘉義失智老翁墜2米深排水溝 警即時救援

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣義竹鄉一名年逾七旬的失智老翁外出後失聯，家屬通報協尋，嘉義縣布袋分局義竹聯合所員警徹夜搜尋，隔日清晨在道路旁發現老翁跌落約2米深的排水溝內，情況驚險，所幸及時救援，成功避免憾事發生。布袋分局長林明韋表示，失智或高齡長者一旦走失，往往潛藏高度風險，家屬與社區都應提高警覺。

警方表示，老翁日前下午獨自外出後未返家，家屬於傍晚向警方報案。義竹聯合所立即展開協尋，員警沿可能行走路線反覆巡查，一整夜不敢鬆懈。翌日清晨巡邏經過義竹鄉某道路時，員警發現路旁排水溝內有異狀，靠近查看後驚見老翁倒臥在深約2米的溝渠內，四周濕滑陡峭，稍有不慎恐釀更嚴重後果。

由於排水溝深度近一層樓高，且空間狹窄、地形不利施救，警方立即通報119支援，並與救護人員一同下到溝內固定傷者，再合力將人抬上路面。老翁手臂及額頭有擦挫傷，所幸生命徵象穩定，經初步處置後送醫觀察。

家屬全程守候，對警方徹夜協尋並在第一時間深入2米深溝救人的行動深表感謝。警方也提醒，家中若有失智或高齡長者，應加強照護，避免單獨外出，並可配戴防走失手鍊、張貼防走失貼紙，或申請長者關懷訪視服務，透過多一道防線，降低走失與意外風險。

一夜協尋未果，嘉義警清晨在2米深溝救出失智老翁。記者李宗祐／翻攝
一夜協尋未果，嘉義警清晨在2米深溝救出失智老翁。記者李宗祐／翻攝
失智老翁走失跌入2米深排水溝，嘉義警消合力救援。記者李宗祐／翻攝
失智老翁走失跌入2米深排水溝，嘉義警消合力救援。記者李宗祐／翻攝
失智老翁走失跌入2米深排水溝，嘉義警消合力救援。記者李宗祐／翻攝
失智老翁走失跌入2米深排水溝，嘉義警消合力救援。記者李宗祐／翻攝

