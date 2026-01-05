女友已讀不回 嘉義男恐嚇縱火還傳照片檢方提公訴
與女友同居近30年的嘉義邱姓男子，因車貸糾紛引爆激烈衝突，涉嫌恐嚇、破窗侵入與縱火方式威脅女友，檢方偵結依恐嚇、公共危險、毀損、侵入住宅等罪嫌提起公訴。
檢方起訴指出，59歲邱男與林姓女子原為長期同居伴侶，雙方交往近30年，因林女名下2輛車輛貸款未繳遭拖吊，又拒絕出面處理，導致擔任保人的邱男胞妹信用受損，邱男因此心生不滿。
2025年1月13日上午，邱男因傳訊未獲回應，接連以LINE語音向林女傳送「要死大家一起死」、「我現在汽油買來到你山上了」、「我這支菸抽完就去點火」等內容，林女收到後感到極度恐懼。隨後，邱男駕車前往林女位於嘉義縣梅山鄉的老家，持角鐵打破3扇窗戶後擅自進入屋內。
檢方指出，邱男進入住處後，在臥室床上點燃紙張與衛生紙，導致床墊、床單及棉被起火燃燒，燒毀面積約1平方公尺。邱男在火勢發生當下拍照並傳送給林女作為威脅，之後才自行滅火，警方趕抵後當場將他逮捕。
邱男坦承因車貸問題聯絡不到林女，故傳送訊息希望其出面處理車貸問題，並沒有恐嚇惡意。其曾住於該處，並非侵入住宅。當時躺在床上抽菸「不慎」睡著誤燃紙張，且有自行滅火，並沒有縱火意圖。
但案經消防局火災鑑定排除電線與菸蒂過失因素，認定不排除人為明火引起。檢方認為，邱男事前已有明確語音預告，起火後優先拍照傳送而非滅火，顯示縱火是脅迫手段，雖未釀成重大損害，仍構成放火未遂。
檢方依恐嚇、侵入住宅、毀損及放火燒燬現有人使用建築物未遂等罪嫌起訴，並認侵入住宅與毀損屬想像競合，請求法院從一重處斷。
