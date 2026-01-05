彰化福寶濕地蚵棚發現男屍 救難人員步行1.5公里運回遺體

彰化縣福興鄉福寶濕地今天上午一名蚵農前往外海蚵棚作業時，意外在蚵架上發現一具男性遺體，隨即通報消防與警方到場處理。警方表示，現場未發現明顯外力介入跡象，至於實際死亡原因及事發經過，仍需進一步調查釐清。

彰化縣消防局表示，上午8時許接獲報案後，派員會同海巡人員前往處理，步行約1.5公里抵達外海蚵棚，確認男子已明顯死亡，並出現屍僵現象。初步研判，男子漲潮後遭水流帶至這一帶，於退潮時衣物疑似勾住蚵棚而受困，隨即將遺體固定於長背板，合力搬運回岸。

警方調查發現，死者為一名40多歲男子，先前已被家屬通報失蹤。該男子於1月3日離家後未返，家屬於4日向南彰化地區警方報案協尋，警方比對手機定位資料，曾顯示訊號出現在福興鄉一帶，經通知家屬到場，依衣著與外觀特徵確認身分。