快訊

警友站副站長七期豪宅虐死助理 檢播25分施虐影片「慘不忍睹」

川普忙突襲委國...不忘抽空與馬斯克共進美好晚餐 1句話曝心情

雙北捷運、公車「乘車碼」正式上路！手機支付搭車前5大重點一次看懂

聽新聞
0:00 / 0:00

北市Cigar Vie雪茄館老闆兄弟檔涉替太子集團洗錢 遭搜索拘提送辦

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北地檢署持續偵辦太子集團洗錢等案，陳姓兄弟涉嫌以台北市信義區Cigar Vie雪茄館為據點替太子集團洗錢及換取新台幣現金，金額待釐清，檢方昨指揮刑事局、信義警分局執行第6波搜索，拘提陳姓兄弟2人到案，今陸續移送北檢複訊。

專案小組掌握，陳姓男子涉替太子集團所屬的多處水房洗錢，金流經地下匯兌入台又洗出，若有太子集團成員獲旗下相關公司需要使用新台幣，陳男也協助換取新台幣，且在胞弟經營的雪茄店作為據點，在此處面交現金。陳男、胞弟今下午、晚上遭依洗錢等罪嫌，陸續移送北檢。陳男胞弟對於為何替太子集團洗錢，不發一語，在警方戒護至北檢等候複訊。

專案小組上周執行第5波專案，搜索拘提台商、國安局退休軍官石濱芳等人，涉提供場地給太子集團旗下水方洗錢，複訊後依洗錢等罪諭知石120萬交保，限制出境出海、施以科技監控，處理位於帛琉的水房業務江友志20萬交保、限制出境出海，其餘5人15至25萬元不等金額交保。

檢方11月起偵辦太子集團洗錢、賭博、組織犯罪等案，歷經5波搜索拘提專案，迄今累計8人羈押獲准，持續溯源追查中。羈押被告天旭公司負責人王昱棠、天旭人資長辜淑雯、特助李守禮、管理超跑的邱子恩、尼爾公司負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊，及協助管理遊艇的香港博高公司在台帳房、博高在台設立的玄古管理顧問公司現任負責人王俊國。

陳姓兄弟涉嫌以台北市信義區一家雪茄館為據點替太子集團洗錢及換取新台幣現金，金額待釐清。記者蕭雅娟／攝影
陳姓兄弟涉嫌以台北市信義區一家雪茄館為據點替太子集團洗錢及換取新台幣現金，金額待釐清。記者蕭雅娟／攝影

洗錢 太子集團 用新台幣

延伸閱讀

竹聯幫南興、明仁、弘仁會組詐團洗錢 找老人顧虛幣交易所收贓

HeroPay跨國洗錢306億 茗香園冰室老闆求刑9年6月

太子集團在台洗錢8人羈押 女特助、4工程師平安夜低調應訊

柬埔寨太子集團在台洗錢案 北檢再拘提6人、1被告600萬交保

相關新聞

雲林無照19歲騎士載友人對撞小貨車雙亡 監視器畫面曝光

雲林縣本月3日晚間發生一起2人死亡車禍，監視器畫面今日曝光，19歲曾姓男子無照騎車載著16歲曹女行經二崙鄉154縣道與雲...

影／BMW轉彎失控撞店家駕駛棄車逃逸 業者無奈：一年內被撞兩次

今天凌晨2時許，屏東市自由路一處大轉彎發生一起自撞車禍，一輛BMW經過大轉彎處時，不明原因開出道路邊線，衝撞到路旁店家前...

北市Cigar Vie雪茄館老闆兄弟檔涉替太子集團洗錢 遭搜索拘提送辦

台北地檢署持續偵辦太子集團洗錢等案，陳姓兄弟涉嫌以台北市信義區Cigar Vie雪茄館為據點替太子集團洗錢及換取新台幣現...

國道聯結車急煞「4顆鐵線圈」噴飛 小客車遭猛砸駕駛逃過一劫

今(5)日下午15時2分許，49歲的黃姓男子駕駛營業半聯結車行經國道1號南向63.7公里處中壢路段，因前方車流回堵緊急煞車，導致所載運的4個鐵線圈由車斗掉落，其中一個砸中行駛在中線車道由35歲鄭姓女子駕駛的小客車右側車身，現場無人受傷，2車駕駛人酒測值為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

花蓮市重慶路巷內火警延燒13戶 市公所啟動安置救助

花蓮市重慶路205巷今天下午發生火警，消防局趕赴救火，由於大多是老舊、連棟房屋，火勢快速延燒，約有13間民宅受到影響。附...

女友已讀不回 嘉義男恐嚇縱火還傳照片檢方提公訴

與女友同居近30年的嘉義邱姓男子，因車貸糾紛引爆激烈衝突，涉嫌恐嚇、破窗侵入與縱火方式威脅女友，檢方偵結依恐嚇、公共危險...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。