男涉縱火燒房間逼前女友出面處理車貸 嘉檢起訴

中央社／ 嘉義市5日電

60歲邱男被控因不滿前同居女友不出面處理車貸，於去年1月間前往前女友老家房間縱火，並傳語音訊息「要死大家一起死」等及放火照片，嘉檢偵結，依公共危險等罪嫌起訴。

據嘉義地檢署起訴書，邱男與林女原同居關係，雙方交往近30年。因林女名下2部車輛貸款未繳遭拖吊，且其不願出面處理，導致擔任保人邱男的胞妹信用受損，邱男因而心生憤恨。

嘉檢表示，因林女對邱男所傳的訊息均已讀不回，住台南的邱男於去年1月13日上午駕車前往林女位於嘉義縣梅山鄉的老家，並接續以Line傳送語音訊息給林女「要死大家一起死」、「我現在汽油買來到你山上了，我要把你山上這邊放火燒掉」、「我這支菸抽完我就去點火了」等語。

嘉檢說，邱男則破壞窗戶潛入屋內，並進入林女睡覺的臥室，以打火機點燃床上的紙張、紙袋及衛生紙，造成彈簧床墊、床單及棉被起火燃燒。邱男於起火時拍攝照片並傳給林女，以此手段威脅其出面，隨後才自行滅火，並經警方到場依現行犯逮捕邱男。

邱男辯稱，當時躺在床上抽菸「不慎」睡著誤燃紙張，且有自行滅火，無縱火意圖。

嘉檢表示，經消防局鑑定，結論判定「不排除以人為侵入明火引起」，且邱男於火災發生當下，第一時間拍照傳給林女，證明其主觀上以此作為脅迫手段，具備放火故意。

嘉檢偵結，依涉及恐嚇、侵入住宅，以及放火燒燬現有人使用的建築物未遂等罪嫌起訴。

前女友 老家 語音

