雲林詐欺販毒集團「共組家庭」犯罪維生 12男女起訴主嫌通緝

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

因案通緝中的雲林縣楊姓男子與年僅20歲的葉姓女友組織毒品、槍砲及詐欺犯罪集團，租屋在雲林縣斗六市一民宅並育有1名僅約1歲的幼子，集團以毒品誘惑吸引年輕人犯罪，陸續詐騙不法所得達1千餘萬元200多人受害，檢察官指揮警方攻堅，逮捕楊嫌等10男3女，起出現金百餘萬元及大批毒品、槍彈，今天偵結起訴。

雲林地檢署檢察官廖易翔去年底偵辦一起詐欺車手案，發現案情不單純，進一步查出有車手集團以斗六市一民宅為據點，在雲林地區頻繁提領詐款，即指揮刑警大隊、斗六、虎尾、斗南及臺西等警分局擴大追查，並清查比對相關金流後，發現至少有232人受害。

檢警指出，38歲楊姓男子（通緝中）與20歲的葉姓女友，租屋在斗六市一民宅共同生活，並透過23歲蔡姓男子，以毒品、債務控制年輕人，誘騙加入犯罪組織，擔任車手。

該集團分工明確，由楊男主導，指揮莊男（26歲）、李男（31歲）、林男（24歲）等核心成員，負責測試人頭帳戶的提款卡是否可正常使用後，駕車載送車手到各金融行庫提領詐款，再將得手的贓款，交付楊男、葉女或其他不詳的詐欺機房成員。

為方便工作，莊男和19歲的李姓女友，也和楊嫌住在同一租屋處，從旁協助一些詐騙相關工作，形同一家人。蔡男並再陸續拐騙或引介賴姓、魏姓、吳姓、陳姓、簡姓等5人，加入該集團擔任車手。

經查，該集團自前年8至9月間，在雲林地區配合不法機房進行詐騙，至少有232人受害，累積詐欺金額達1350餘萬元。檢警去年底發動到該租屋處搜索攻堅，當場逮捕2男3女共5人，在房間及車上起出現金161萬元、提款卡50張、愷他命毒品約1公斤、手槍2支及子彈9顆等。

檢警攻堅後，陸續逮捕其他共犯，並發現有部分年輕人還到該處場購買毒品，才查出楊嫌和女友也涉嫌販賣毒品。全案今天偵查終結，日前以詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，將12人提起公訴，楊姓主嫌因未到案依法發布通緝。

雲林地檢署指出，詐欺集團常以「輕鬆賺錢」、「高薪兼職」吸引民眾提供帳戶、提款卡或擔任車手，使人犯罪，提醒年輕人勿因一時貪念或同儕影響而觸法。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

雲林檢警破獲販毒、詐騙集團，起出毒品和槍彈，多名男女組成犯罪集團多位男女成員租屋同住，作為犯罪據點，12人今被起訴，楊姓主嫌在逃被通緝。圖／雲林地檢署提供
