雲檢起訴詐欺、販毒集團12人 主嫌遭通緝

中央社／ 雲林縣5日電

楊姓男子為首犯罪集團2024年以雲林縣斗六市某處房屋為據點從事詐欺、販毒等，至少232人受害，詐欺金額達新台幣1350餘萬元，雲檢將涉案12人提起公訴，並通緝在逃楊姓主嫌。

台灣雲林地方檢察署今天發布新聞稿表示，檢察官偵辦某詐欺車手案時，發現有車手集團以斗六某處房屋為據點，頻繁提領詐欺款項，指揮雲林縣警察局刑事警察大隊等擴大追查。

檢方說，楊姓主嫌與葉姓女友2024年5月籌組結合毒品、槍砲及詐欺犯罪集團，從事詐欺、販毒等，2024年8月到9月，在雲林地區配合詐騙機房提領詐騙款項。

檢方表示，經縝密蒐證，執行搜索攻堅，當場查扣現金161萬元、提款卡50張、毒品愷他命約1000公克、制式槍枝1支、非制式手槍1支及子彈9顆等證物。集團還以毒品、債務誘騙、控制年輕人加入犯罪組織，擔任提領詐欺贓款車手。

檢方說，經偵查終結，日前以中華民國刑法共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法一般洗錢罪、組織犯罪防制條例與毒品危害防制條例將相關被告共12人提起公訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

詐欺 毒品 雲林

