涉助理費案 前彰化縣議員江熊一楓遭收押禁見

民進黨籍前彰化縣議員江熊一楓捲入助理費案遭調查，彰化地方檢察署今天表示，檢察官認其涉嫌重大，且有勾串、滅證之虞，去年12月24日聲押禁見獲准，案件持續偵辦，細節不便透露。

74歲江熊一楓曾連任彰化縣第7選區3屆議員，丈夫為前立委江昭儀；江熊一楓於本屆議員選舉失利後，因前北斗鎮長李玄在涉犯貪污圖利等罪遭判刑定讞，2023年她代表民主進步黨參選北斗鎮長補選落選。

近日地方流傳江熊一楓被收押消息，彰化地檢署今天證實她涉及助理費案，檢察官認其涉嫌重大，且有勾串證人、湮滅證據之虞，於2025年12月24日聲押禁見；經法官訊問後，認為依證據可認被告嫌疑重大，所犯為有期徒刑5年以上重罪，有相當理由認被告有逃亡與勾串共犯之虞，予以羈押禁見。