高雄賓士車主加油站洗車卻未前進 員工驚見他倒臥駕駛座無呼吸心跳

50歲林姓男子今天上午10時19分許駕賓士車至高市苓雅區中油加油站洗車，電動洗車後，員工準備擦車時，車子卻未前進移動，員工靠近敲車窗，發現林男倒臥駕駛座急打119報案，救護員發現林已無呼吸心跳，將他送醫急救。

警消指出，今天上午10時19分接獲苓雅區建國一路急病救護案，指加油站內有車主洗車時突然倒臥駕駛座一動也不動，消防局出動2車4人前往。

警消抵達後發現林姓車主（50歲）已無呼吸心跳，失去生命跡象。救護員替林男先施以CPR心肺復甦術救治，隨後緊急送醫處置。