台股站上三萬收30,105點續創歷史新高 權王台積電登1,670元、大漲85元

從狂賣891戶到只賣41戶 全台十大預售慘區曝光

對話透露有毒關係！精神科醫：立刻遠離「常用2個地雷關鍵詞」的人

高雄賓士車主加油站洗車卻未前進 員工驚見他倒臥駕駛座無呼吸心跳

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

50歲林姓男子今天上午10時19分許駕賓士車至高市苓雅區中油加油站洗車，電動洗車後，員工準備擦車時，車子卻未前進移動，員工靠近敲車窗，發現林男倒臥駕駛座急打119報案，救護員發現林已無呼吸心跳，將他送醫急救。

警消指出，今天上午10時19分接獲苓雅區建國一路急病救護案，指加油站內有車主洗車時突然倒臥駕駛座一動也不動，消防局出動2車4人前往。

警消抵達後發現林姓車主（50歲）已無呼吸心跳，失去生命跡象。救護員替林男先施以CPR心肺復甦術救治，隨後緊急送醫處置。

苓雅警分局警方到場了解， 林男當時駕賓士在加油站洗車，車子進入電動洗車機後，車子駛出洗車機換人工擦車，林男應往前開，但車子卻一動也不動，員工靠近發現林發現他倒臥駕駛座才打119求救，警方已通知家屬了解事發林男有疾病等因素釀這起意外。

高雄賓士車主林姓男子今天上午在苓雅區加油站洗車卻未前進，員工驚見他倒臥駕駛座無呼吸心跳，救護員到場施以急救後送醫。圖／讀者提供
高雄賓士車主林姓男子今天上午在苓雅區加油站洗車卻未前進，員工驚見他倒臥駕駛座無呼吸心跳，救護員到場施以急救後送醫。圖／讀者提供

