淡水酒客喝茫路邊咆哮還衝超商拍冰櫃 遭警保護管束糗態曝

31歲唐男今晨與23歲沈姓友人至新北市淡水區1間餐酒館用餐，喝的酩酊大醉後在店內大聲喧嘩。店員勸說後2人來到店外，但唐男仍持續在路邊咆哮。淡水警獲報到場勸阻無效，對唐男實施管束並帶回派出所，帶唐男情緒回穩後通知家屬帶返家。

淡水警今天凌晨3時許接獲餐酒館報案，2名男子在店內喧嘩，店員引導他們至店外後1名男子仍持續在路邊咆哮。警員到場經查，31歲唐男與23歲沈男相偕至該間餐酒館喝酒，但2人疑不勝酒力喝到爛醉，在店內不斷大聲喧嘩還四處找其他顧客攀談。

店員擔心影響其他顧客於是勸說2人至店外，不料唐男仍持續於路邊咆哮，不停撥手機致電友人大聲通話，還跑到一旁便利商店徒手拍打冰櫃。警員發現唐男情緒持續失控，已達瘋狂或泥醉程度，經多次勸阻無效，立即依警察職權行使法對唐男實施管束並帶返派出所，而同行的沈男因無過當行為未予管束。

唐男被帶回派出所後，警方也通知其家屬到場，直至凌晨5時許確認唐男情緒回穩且無安全疑慮後方才解除管束，由家屬帶唐男回家休息。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康