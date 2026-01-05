曾男因與朱男有財務問題，竟夥同陳男當街尋仇。圖：民眾提供

桃園市中壢區中北路二段於今(5)日凌晨3時許傳出暴力傷人事件。一名42歲曾姓男子因與47歲朱姓男子有財務問題，竟夥同29歲陳姓男子持棍棒及辣椒水當街尋仇，造成朱男額頭受傷流血。中壢警分局普仁派出所接獲報案後立即派員趕赴現場，當場逮捕一名陳男，全案依傷害罪嫌報請偵辦。

糾紛導致朱男受有額頭撕裂傷。圖：讀者提供

普仁派出所說明，警方今日凌晨獲報在中北路28巷有糾紛發生，隨即派員到場。經了解，曾男疑似與朱男有財務糾紛，竟夥同陳男分別持辣椒水及棍棒攻擊朱男，致使朱男受有額頭撕裂傷。警方到場後，當場帶回陳男，朱男亦當場提出告訴，後續將通知曾男到案，全案詢後依傷害罪嫌偵辦。

中壢分局長林鼎泰強調，任何糾紛均應循合法途徑理性處理，切勿以暴力方式解決問題，警方對於暴力行為絕不寬貸，將依法嚴辦，以維護社會秩序與民眾安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：疑財務糾紛喬不攏！中壢男慘遭棍棒、辣椒水襲擊掛彩