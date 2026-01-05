快訊

桃園電子報／ 桃園電子報

新坡分隊於今日上午在寶倉物流之宜家家居觀音廠舉行災害搶救演練。圖：消防局提供

為強化大型物流倉儲場所之災害應變能力，桃園市消防局第三大隊新坡分隊於今(5)日上午在寶倉物流股份有限公司之宜家家居股份有限公司觀音廠舉行災害搶救演練，模擬火災及人員受困等複合式災害情境，藉由實地演練提升第一線人員應變處置與協調能力。

演練過程中，場所自行啟動自衛消防編組，落實初期應變及人員引導疏散。圖：消防局提供

此次演練假設物流中心內部因作業不慎引發火災，濃煙迅速擴散。分隊接獲通報後，立即出動消防、救護人車趕赴現場，執行火勢控制、人命救助、傷患救護與現場指揮等任務，同時與物流中心內部人員進行通報、疏散及應變協調。

演練過程中，場所自行啟動自衛消防編組，落實初期應變及人員引導疏散；消防人員熟練運用破壞器材、消防戰術及救護設備，展現平時訓練成果，並在場所人員配合下，由具備操作資格之工作人員駕駛高空作業車，協助消防人員進行高處人命救援作業，充分展現消防單位與企業間即時協調、警民合作的救災模式，達成公私協力、防災共好的目標。

分隊長鄧力嘉表示，大型物流中心空間廣大、物品堆放密集，一旦發生火災，極易迅速延燒，透過定期實地演練，可提前發現潛在風險，強化消防與業者間的溝通與默契，確保災害發生時能即時且有效搶救，來降低人命與財產損失。

大隊長吳家豪則指出，災害往往來得又快又急，平時多一分演練，災害發生時就能少一分風險，未來各分隊將持續結合轄內重要場所辦理搶救演練，提升整體防災韌性，守護市民生命財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：新坡消防前進物流中心逼真演練 提升第一線人員應變能力

災害 物流 人命

