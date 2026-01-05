宜蘭女警被爆上班值勤視訊、坐巡邏車未繫安全帶…警方懲處出爐

宜蘭警分局一名女警員疑似在在跨年夜值勤時打電話給親友視訊，外出巡邏時又未繫上安全帶，挨批未符合勤務紀律規定。對此，宜蘭警分局表示，女員警確實在派出所值勤時撥打視訊，將依規定懲處；至於車輛是否在行進中未繫安全帶，這部分還要釐清。

任職於宜蘭的女警員日前把跨年夜撥打視訊電話給親友祝賀的相關畫面，貼在IG社群，結果被網紅「瀟湘公子」發現轉發抖音，指出這名女警在在外出巡邏時未依規繫上安全帶，且還在接獲勤指通報過程中跟民間友人視訊，批評該名警員「勤務紀律鬆散」。

據了解，派出所值勤撥打視訊給親友的時間是跨年夜當晚的11時許，彼上互道祝福；巡邏時未繫安全帶一事，女警當時應該是坐在副駕駛座，宜蘭警分局在發現後已主動展開調查。

宜蘭警分局今天表示，網路流傳分局所屬女警於巡邏車內自拍，且未繫安全帶，另又在值班期間與友人進行視訊通話等相關影像。初步了解，女員警確實在值勤期間使用手機視訊，會依「警察機關強化勤務業務紀律實施要點」進行懲處。