高雄女百貨超市藏草莓帶出場 被攔下付錢了事…網喊「送警局過年」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市一名女子日前在漢神巨蛋百貨B1知名超市入口處拿了數盒草莓、柿餅及櫻桃，裝進自己袋中，但結帳時卻只拿出餅乾，店員將她攔下，女子才拿出「百寶袋」裡的水果，店員事後將照片PO網，讓網友齊喊「報警不能姑息養奸」。

轄區左營警分局指出，因店家當下未報警，已連繫店家至派出所完成報案程序，追查意圖偷草莓的女子。

漢神巨蛋百貨B1知名超市LOPIA的業者在網路社群Threads貼文指出，草莓很甜，監視器很清楚，我們一直都在看，請安心購物，也請不要挑戰底線。

文中陳述上周日店內發生草莓差點被偷帶出場事件，當時一名女子從入口處拿了好幾盒草莓，裝進自己的袋裡，沿途還拿了櫻桃、柿餅，但到了收銀台卻只結帳一包餅乾，當時店員心想是她忘記了嗎，應該等等就會拿出來結帳了吧，沒料該名女子卻直接走出超市。

店員當下將女子攔下，詢問「小姐是不是有東西忘記結帳？」女子才默默拿出百寶袋結帳；店員在文中研判該名女子應該是慣犯，因為她被攔下後，泰然自若，除了報警，無死角攝影機，員工還要必備鷹眼技能，並呼籲消費者有發現可疑分子可和告知店員。

貼文引發網友回應，多數網友呼籲店家「報警，有膽量拿這麼多的通常不會是第一次」、「會挑品質好的商品，表示她是有判斷能力的，但不付錢這個行為，不能說忘了，因為前後矛盾」、「報警，都成人了讓社會教」、「送去警局過年」、「報警，不能姑息養奸」、「你們不報警，絕對會來第二、第三次」。

轄區左營警分局指，經查店家當時並未報案，已聯繫店家至派出所完成報案程序，並同時調閱監視器，查明該女子身分後查緝到案。

高雄市一名女子在漢神巨蛋百貨知名超市夾藏草莓帶出場被店員攔下付錢了事，網友認為應報警。示意圖／聯合報系資料照
高雄市一名女子在漢神巨蛋百貨知名超市夾藏草莓帶出場被店員攔下付錢了事，網友認為應報警。示意圖／聯合報系資料照

