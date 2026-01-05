聽新聞
高雄女百貨超市藏草莓帶出場 被攔下付錢了事…網喊「送警局過年」
高市一名女子日前在漢神巨蛋百貨B1知名超市入口處拿了數盒草莓、柿餅及櫻桃，裝進自己袋中，但結帳時卻只拿出餅乾，店員將她攔下，女子才拿出「百寶袋」裡的水果，店員事後將照片PO網，讓網友齊喊「報警不能姑息養奸」。
轄區左營警分局指出，因店家當下未報警，已連繫店家至派出所完成報案程序，追查意圖偷草莓的女子。
漢神巨蛋百貨B1知名超市LOPIA的業者在網路社群Threads貼文指出，草莓很甜，監視器很清楚，我們一直都在看，請安心購物，也請不要挑戰底線。
文中陳述上周日店內發生草莓差點被偷帶出場事件，當時一名女子從入口處拿了好幾盒草莓，裝進自己的袋裡，沿途還拿了櫻桃、柿餅，但到了收銀台卻只結帳一包餅乾，當時店員心想是她忘記了嗎，應該等等就會拿出來結帳了吧，沒料該名女子卻直接走出超市。
店員當下將女子攔下，詢問「小姐是不是有東西忘記結帳？」女子才默默拿出百寶袋結帳；店員在文中研判該名女子應該是慣犯，因為她被攔下後，泰然自若，除了報警，無死角攝影機，員工還要必備鷹眼技能，並呼籲消費者有發現可疑分子可和告知店員。
貼文引發網友回應，多數網友呼籲店家「報警，有膽量拿這麼多的通常不會是第一次」、「會挑品質好的商品，表示她是有判斷能力的，但不付錢這個行為，不能說忘了，因為前後矛盾」、「報警，都成人了讓社會教」、「送去警局過年」、「報警，不能姑息養奸」、「你們不報警，絕對會來第二、第三次」。
轄區左營警分局指，經查店家當時並未報案，已聯繫店家至派出所完成報案程序，並同時調閱監視器，查明該女子身分後查緝到案。
