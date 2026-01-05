快訊

王陽明元旦追撞前車承諾負責 警排除酒駕籲保持車距

中央社／ 台北5日電

藝人王陽明。記者王聰賢／攝影
藝人王陽明發文表示，他在新年首日就發生追撞車禍，幸無人傷，承諾負責到底；警方今天說明，此案已排除酒駕，雙方駕駛現場和解並依規製作紀錄，呼籲行車保持安全距離。

王陽明昨天透過社群網站IG發文表示，沒想到在2026年第一天就發生追撞車禍，所幸無人受傷，坦言是自己不小心、沒注意到，並對遭撞的前車車主致歉，「接下來我一定會把該負責的負責到底」，也提醒大家注意路況、行車平安。

對此，台北市警察局信義分局今天也透過新聞稿說明，1日晚間6時52分獲報松仁路一帶發生交通事故，經派員到場了解，駕駛王男當時沿百貨公司停車場右轉松仁路後南向直行，車頭不慎碰撞前方同向行駛的汽車後車尾。

警方表示，這起事故造成王男座車前車頭及遭撞汽車後車尾受損，雙方駕駛均未受傷，並排除酒駕，雙方駕駛現場和解；警方依規定製作相關紀錄，並呼籲駕車應保持行車安全距離，以維護交通安全。

交通事故 酒駕 車禍

相關新聞

曲棍球場衝突！28歲前國手為爭球暴打國三生 家屬怒告

第51屆假日盃曲棍球全國聯賽昨晚於新北市中和曲棍球場進行冠亞軍賽，由成年男子組成的「青焰九尾隊」（白隊）對戰以國中生為主...

高雄賓士車主加油站洗車卻未前進 員工驚見他倒臥駕駛座無呼吸心跳

50歲林姓男子今天上午10時19分許駕賓士車至高市苓雅區中油加油站洗車，電動洗車後，員工準備擦車時，車子卻未前進移動，員...

淡水酒客喝茫路邊咆哮還衝超商拍冰櫃 遭警保護管束糗態曝

31歲唐男今晨與23歲沈姓友人至新北市淡水區1間餐酒館用餐，喝的酩酊大醉後在店內大聲喧嘩。店員勸說後2人來到店外，但唐男...

宜蘭女警被爆上班值勤視訊、坐巡邏車未繫安全帶…警方懲處出爐

宜蘭警分局一名女警員疑似在在跨年夜值勤時打電話給親友視訊，外出巡邏時又未繫上安全帶，挨批未符合勤務紀律規定。對此，宜蘭警...

高雄女百貨超市藏草莓帶出場 被攔下付錢了事…網喊「送警局過年」

高市一名女子日前在漢神巨蛋百貨B1知名超市入口處拿了數盒草莓、柿餅及櫻桃，裝進自己袋中，但結帳時卻只拿出餅乾，店員將她攔...

