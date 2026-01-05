犬隻意外墜落重傷 飼主未照護還棄養…動保處重罰

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

新北市新莊區日前發生一起犬隻高處墜落重傷案件。邱姓飼主因搬遷至新住處，將臘腸犬獨留於尚未熟悉且未設防護措施的環境中，臘腸犬自3樓陽台欄杆縫隙墜落至1樓，當場痛苦哀號，樓下住戶聽聞後立即通報動保處前往處理，臘腸犬雖保住一命，但醫療照護過程卻面臨飼主不聞不問，新北動保處表示，飼主已違反動保法動物傳染病防治條例重罰12萬8000元罰緩，飼主需上3小時教課課程，並列為黑名單終身不得飼養犬貓。　

經送醫搶救，犬隻雖撿回一命，但經獸醫師診斷，因高處墜落導致骨盆骨折，傷勢嚴重，恐有終身癱瘓之虞。動保處第一時間聯繫飼主，說明犬隻傷勢及後續醫療照護需求，惟飼主未即時到院探視或妥善安排後續照護事宜，經多日聯繫與查證，仍未見其履行基本照護責任。動保處認定，飼主對受傷犬隻未盡應有照護義務，已構成棄養行為。經新莊分局福營派出所員警通知飼主到案說明後，動保處依據相關事證，認定飼主違反多項動物保護及相關法規。

動保處說，該案飼主違反動物保護法第5條第2項，未提供動物安全之生活環境；同法第5條第3項，棄養動物；另查有未依規定辦理寵物登記、未完成絕育或申報繁殖管理，以及未依動物傳染病防治條例完成狂犬病預防注射等情事。動保處依法裁處12萬8000元罰鍰，並命飼主接受3小時動物保護教育課程，且列入黑名單，終身不得再飼養犬貓。

新北市動保處表示，飼主對所飼養動物負有終身照護責任，動物一旦發生意外受傷，飼主更應即時提供必要醫療與妥善照顧，絕不可置之不理。犬貓天性好奇，對陌生環境尤其容易發生危險，呼籲民眾於搬遷或生活環境變動時，務必事先完成陽台、窗戶及高處空間的安全防護措施，並避免獨留寵物於未設防的環境中，以免發生憾事。

經過治療後,臘腸犬情緒較為穩定。圖／新北市動保處提供
經過治療後，臘腸犬情緒較為穩定。圖／新北市動保處提供
新北動保處緊急將犬隻帶往治療。圖／新北市動保處提供
新北動保處緊急將犬隻帶往治療。圖／新北市動保處提供
動物醫院緊急醫療犬隻,幸運保住一命。圖／新北市動保處提供
動物醫院緊急醫療犬隻，幸運保住一命。圖／新北市動保處提供
臘腸犬被單獨留置的住家,陽台欄杆縫隙大有墜樓風險。圖／新北市動保處提供
臘腸犬被單獨留置的住家，陽台欄杆縫隙大有墜樓風險。圖／新北市動保處提供
臘腸犬因為疼痛而哀嚎。圖／新北市動保處提供
臘腸犬因為疼痛而哀嚎。圖／新北市動保處提供
臘腸犬抵達動物醫院時,精神委靡。圖／新北市動保處提供
臘腸犬抵達動物醫院時，精神委靡。圖／新北市動保處提供

動物 寵物 黑名單 棄養 動保法

