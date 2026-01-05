聽新聞
疑行車糾紛高雄男跟到對方住處 持鐵鎚狠砸2機車被害人怒太大膽了
林姓男子昨晚8時持鐵鎚砸毀停放在高市左營區某通訊行騎樓2輛機車，犯行被監視器錄下，被害人氣炸報警，後在網路貼文怒批也太明目張膽了；警方指，獲報後昨晚循線通知林到案，林稱和他人有行車糾紛，追到該處，以為是對方車才砸車。
網路社群Threads有網友貼文怒指，「現在的人是怎樣都太誇張了，明目張膽直接開砸別人的車而且還兩次」，原PO附上影片只見一名男子手持鐵鎚毀損機車後跳上機車離去。
左營警分局指出，博愛四路派出所警方昨晚8時許接獲報案，指稱有機車騎士持鐵鎚砸毀停放於路旁機車車燈後逃逸，警方隨即到場處理，並聯繫2名受害車主；被害人均表示將對犯嫌提出毀損告訴。
警方受理後，以車追人，昨晚近9時通知林姓男子（31歲）到案。林男稱，日前與他車發生行車糾紛，誤認案發地點為對方住處，昨晚才持鐵鎚砸車；因林男無法確切說明何時何地發生行車糾紛，警方研判林說詞有所隱瞞，警詢後，先依毀損罪移送橋頭地檢署偵辦。
