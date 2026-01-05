快訊

川普嗆委內瑞拉「打到聽話為止」 委國代理總統髮夾彎回應了

真的不是人？他用中國AI改程式碼 人工智慧竟「氣炸」：滾

美國為何抓馬杜羅？流亡港人羅冠聰這樣看

半夜惡火燒輪胎倉庫 彰化消防局動員8分隊逾1小時滅火

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣埤頭鄉一處輪胎倉庫昨晚失火，火光和濃濃黑煙在夜空格外醒目，彰化縣消防局接報附近民眾報案趕往灌救，今凌晨撲滅火勢，經搜尋倉庫無人留守，幸無人受傷，起火原因有待進一步釐清。

據了解，消防局接獲來自埤頭鄉的報案指稱，遠望一家輪胎工廠有火光和冒濃煙，消防局出動竹塘、溪州、埤頭、北斗、田尾、田中、溪湖、二林等8個隊，11輛各式消防車、1輛救護車、3輛大隊後勤車及31名消防員和10名義消，由埤頭分隊長陳健立帶班指揮搶救。

第一時間到達現場的消防員回報，失火的是一幢兩樓挑高鐵皮建築物，1樓放置機具、輪胎樣胎，2樓為閒置餐廳，倉庫內無存放危險物品，起火燃燒的是1樓，燃燒面積約20平方公尺，無人員受困。

消防人員使用1處地下式消防栓、1處農用幫浦，出5線水線全力灌救，今凌晨零點3分確認火勢被撲滅，消防局使用空拍機監控及架設排煙機協助排煙，在火勢撲滅後使用熱顯像儀確認沒殘火，至於損失和詳細起火原因待查。

彰化縣消防人員全力搶救失火的輪胎倉庫。圖／民眾提供
彰化縣消防人員全力搶救失火的輪胎倉庫。圖／民眾提供
彰化縣埤頭鄉一處輪胎倉庫失火。圖／民眾提供
彰化縣埤頭鄉一處輪胎倉庫失火。圖／民眾提供

消防員 消防人員 彰化

延伸閱讀

台南公寓大樓起火 3女受困3樓幸救出輕傷送醫

台南新市民宅火警 3人逃陽台輕微嗆傷獲救

沒把粉絲當外人？CORTIS聊戀愛話題自爆「有很多經驗」吵翻 經紀人緊急出手滅火

基隆公寓頂樓吐火舌！消防局派遣18車34人 射水灌救疏散住戶

相關新聞

曲棍球場衝突！28歲前國手為爭球暴打國三生 家屬怒告

第51屆假日盃曲棍球全國聯賽昨晚於新北市中和曲棍球場進行冠亞軍賽，由成年男子組成的「青焰九尾隊」（白隊）對戰以國中生為主...

高雄賓士車主加油站洗車卻未前進 員工驚見他倒臥駕駛座無呼吸心跳

50歲林姓男子今天上午10時19分許駕賓士車至高市苓雅區中油加油站洗車，電動洗車後，員工準備擦車時，車子卻未前進移動，員...

淡水酒客喝茫路邊咆哮還衝超商拍冰櫃 遭警保護管束糗態曝

31歲唐男今晨與23歲沈姓友人至新北市淡水區1間餐酒館用餐，喝的酩酊大醉後在店內大聲喧嘩。店員勸說後2人來到店外，但唐男...

宜蘭女警被爆上班值勤視訊、坐巡邏車未繫安全帶…警方懲處出爐

宜蘭警分局一名女警員疑似在在跨年夜值勤時打電話給親友視訊，外出巡邏時又未繫上安全帶，挨批未符合勤務紀律規定。對此，宜蘭警...

高雄女百貨超市藏草莓帶出場 被攔下付錢了事…網喊「送警局過年」

高市一名女子日前在漢神巨蛋百貨B1知名超市入口處拿了數盒草莓、柿餅及櫻桃，裝進自己袋中，但結帳時卻只拿出餅乾，店員將她攔...

王陽明元旦追撞前車承諾負責 警排除酒駕籲保持車距

藝人王陽明發文表示，他在新年首日就發生追撞車禍，幸無人傷，承諾負責到底；警方今天說明，此案已排除酒駕，雙方駕駛現場和解並...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。