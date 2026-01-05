半夜惡火燒輪胎倉庫 彰化消防局動員8分隊逾1小時滅火
彰化縣埤頭鄉一處輪胎倉庫昨晚失火，火光和濃濃黑煙在夜空格外醒目，彰化縣消防局接報附近民眾報案趕往灌救，今凌晨撲滅火勢，經搜尋倉庫無人留守，幸無人受傷，起火原因有待進一步釐清。
據了解，消防局接獲來自埤頭鄉的報案指稱，遠望一家輪胎工廠有火光和冒濃煙，消防局出動竹塘、溪州、埤頭、北斗、田尾、田中、溪湖、二林等8個隊，11輛各式消防車、1輛救護車、3輛大隊後勤車及31名消防員和10名義消，由埤頭分隊長陳健立帶班指揮搶救。
第一時間到達現場的消防員回報，失火的是一幢兩樓挑高鐵皮建築物，1樓放置機具、輪胎樣胎，2樓為閒置餐廳，倉庫內無存放危險物品，起火燃燒的是1樓，燃燒面積約20平方公尺，無人員受困。
消防人員使用1處地下式消防栓、1處農用幫浦，出5線水線全力灌救，今凌晨零點3分確認火勢被撲滅，消防局使用空拍機監控及架設排煙機協助排煙，在火勢撲滅後使用熱顯像儀確認沒殘火，至於損失和詳細起火原因待查。
