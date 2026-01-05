快訊

曲棍球場衝突！28歲前國手為爭球暴打國三生 家屬怒告

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

第51屆假日盃曲棍球全國聯賽昨晚於新北市中和曲棍球場進行冠亞軍賽，由成年男子組成的「青焰九尾隊」（白隊）對戰以國中生為主的「桃園哈雷隊」（黑隊），然而開賽8分鐘後2隊球員爭球，白隊28歲黃姓球員疑將黑隊15歲林姓球員推倒在地，隨後朝其後腦勺狂毆5拳，且事後打人隊伍還獲頒冠軍，引發外界批評。

該賽事由台北市溜冰協會舉辦，昨晚衝突賽事為公開B2組別，從影片中可見，當時開賽8分鐘白隊領先2分，未成年林姓球員疑似在爭球時遭黃姓球員推倒在地，隨後被對方壓住身體猛烈暴打後腦5拳，當下其他白隊球員就在一旁無人制止，後續黑隊隊員及裁判衝上前制止。

林姓球員被打後趴在地上一動也不動，久久無法起身，據了解，後來由他人攙扶離場，經緊急送醫檢查後有皮肉傷等挫傷，所幸無生命危險，其家屬後續憤而提告，已到警局報案；此外，打人的黃姓球員據悉並非第一次在球場引起衝突，過去也曾在賽事中出現情緒態度不佳及肢體衝突等紀錄。

桃園市議員黃敬平表示，一名28歲的成人選手還兼任裁判，曾是退役國手，竟然在比賽中把國中生孩子壓在地上毆打，「這不是情緒失控，這是赤裸裸的球場暴力」。

更令人憤怒的是，事發當時白隊已經領先，場上佔盡優勢，隊員多是社會人士，甚至是教練、裁判，卻對年紀小很多的孩子下重手，「這樣的行為，哪裡還有一點運動家精神？」認為孩子被打的不只是身體，還可能留下心理陰影，影響一輩子對運動的熱愛，因此嚴正譴責球場暴力行為並且支持家長提告。

一名被打球員的家長還原當下，痛批昨天那位打人的球員真的很誇張，爭球是蓄意推人造成球員倒地後把人按在地上暴打，事後還一直合理化自己的行為；他更指出，28歲的32號球員於爭球時蓄意推人，將對方15歲球員推倒在地後，把人按在地上往後腦杓暴打，後續國中生隊伍拒絕繼續比賽，以防球員再次受傷，但主辦單位沒有沒收比賽，後續還將冠軍頒發給打人球隊，「是不是就是鼓勵運動場上的暴力行為呢？」

消息曝光後引發外界撻伐，紛紛表示「可惡喔打球打不過竟然打人，支持家長提告」、「這些毒瘤要告，踢出去，別玷污了這項運動」、「人沒事吧，打人的未來都不要上場了」、「垃圾大人」、「情緒好差」、「誇張⋯這種人不適合比賽」、「在這邊打棟樑很光榮嗎？」

「假日盃滑輪曲棍球全國聯賽」涵蓋幼幼組、新人組、國小各年級組到公開組等多個層級，以「聯賽制」為主，在周末假日定期舉行；假日盃已舉辦超過50屆，參賽選手包括現役國手、退役老將、基層教練及眾多學員，為台灣曲棍球界重要的指標賽事；事發後主辦方表示，將針對在球場上使用暴力的球員祭出禁賽懲處。

第51屆假日盃曲棍球全國聯賽昨晚進行冠亞軍賽，白隊28歲黃姓球員疑將黑隊15歲林姓球員推倒在地，隨後朝其後腦勺狂毆5拳。記者周嘉茹／翻攝
第51屆假日盃曲棍球全國聯賽昨晚進行冠亞軍賽，白隊28歲黃姓球員疑將黑隊15歲林姓球員推倒在地，隨後朝其後腦勺狂毆5拳。記者周嘉茹／翻攝
第51屆假日盃曲棍球全國聯賽昨晚進行冠亞軍賽，白隊28歲黃姓球員疑將黑隊15歲林姓球員推倒在地，隨後朝其後腦勺狂毆5拳。記者周嘉茹／翻攝
第51屆假日盃曲棍球全國聯賽昨晚進行冠亞軍賽，白隊28歲黃姓球員疑將黑隊15歲林姓球員推倒在地，隨後朝其後腦勺狂毆5拳。記者周嘉茹／翻攝

